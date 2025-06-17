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علوم الدار

دراسة فلكية تبحث في فرص الحياة خارج الأرض ضمن الأنظمة الكوكبية الثنائية

دراسة فلكية تبحث في فرص الحياة خارج الأرض ضمن الأنظمة الكوكبية الثنائية
18 يونيو 2025 02:01

الشارقة (الاتحاد)

ناقشت أكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك التابعة لجامعة الشارقة رسالة ماجستير في تخصص علوم الفضاء والفلك مقدمة من الباحث عمار عيسى محمد، تحت عنوان «تحليل خصائص الأنظمة الكوكبية النجمية من حيث قابلية السكن والاستقرار المداري».
أشرف على الرسالة الأستاذ الدكتور أنطونيوس مانوساكيس، الأستاذ المساعد في قسم الفيزياء التطبيقية وعلم الفلك بجامعة الشارقة، وضمّت لجنة المناقشة كلاً من الأستاذ الدكتور غفار عطا المنان، أستاذ الفيزياء التطبيقية وعلم الفلك، والأستاذ الدكتور مشهور الوردات، أستاذ الفيزياء الفلكية ومدير الشؤون الأكاديمية بالأكاديمية، إلى جانب الدكتور أحمد أبو شتال، الأستاذ المشارك من جامعة الحسين بن طلال في المملكة الأردنية الهاشمية كمناقش خارجي.
وهدفت الدراسة إلى تقييم إمكانية وجود مدارات كوكبية مستقرة وصالحة للحياة حول النجوم الثنائية، وذلك من خلال الجمع بين تقنيات القياس الفلكي عالي الدقة، والنمذجة الطيفية، وتحليل الديناميكيات المدارية.
وتركز البحث على تحليل النظام النجمي الثنائي «HD 21841» باستخدام إطار منهجي يجمع بين طريقة توكوﭬينين لحساب المدارات، وأسلوب الوردات لتحليل خصائص النجوم الثنائية، مدعوماً ببيانات من بعثتي «Gaia» و«Hipparcos».
وتمكنت الدراسة من اشتقاق حلول مدارية محدثة تتسم بدقة عالية وتوافق كبير مع القياسات الفلكية المستقلة، كما كشفت عن منطقة حرجة ضيقة يلتقي فيها نطاق الاستقرار المداري مع نطاق قابلية السكن، ما يشير إلى احتمال وجود كواكب شبيهة بالأرض مستقرة وصالحة للحياة داخل هذا النظام.
وفي ختام المناقشة، قررت اللجنة قبول الرسالة ومنح الباحث درجة الماجستير في علوم الفضاء والفلك.

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