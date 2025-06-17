الأربعاء 18 يونيو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

تجديد اعتماد برامج الدراسات العليا في هندسة «أميركية الشارقة»

الجامعة الأميركية في الشارقة
18 يونيو 2025 02:00

الشارقة (الاتحاد)

أكدت كلية الهندسة في الجامعة الأميركية في الشارقة مكانتها وجهة رائدة للتعليم الهندسي المتقدم، مع حصول عشرة من برامجها للدراسات العليا على تجديد اعتمادها الأكاديمي من مفوضية الاعتماد الأكاديمي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في دولة الإمارات العربية المتحدة حتى 31 أكتوبر 2031. ويعكس هذا الإنجاز ثقة الجهات المختصة في جودة البرامج الأكاديمية للكلية، ومدى مواءمتها لأجندة التنمية الوطنية وتوجهات الابتكار والبحث العلمي على المستوى العالمي.
شمل تجديد الاعتماد الأكاديمي برامج ماجستير العلوم في تخصصات الهندسة الطبية الحيوية، والهندسة الكيميائية، والهندسة المدنية، وإدارة الإنشاءات، وهندسة الحاسوب، والهندسة الكهربائية، وإدارة الأنظمة الهندسية، والهندسة الميكانيكية، والهندسة الميكاترونية، فضلاً عن برنامج الدكتوراه في الهندسة - إدارة الأنظمة الهندسية.
ويأتي تجديد الاعتماد الأكاديمي في وقت تشهد فيه برامج الدراسات العليا في الكلية تطوراً جذرياً، مع إطلاق مبادرة «الدراسات العليا في الهندسة - 2.0»، التي تعيد هيكلة البرامج لتقديم خيارات مرنة تشمل المسارات الدراسية القائمة على المقررات فقط، أو تلك التي تتضمن إعداد أطروحة، بما يلائم احتياجات الطلبة والمهنيين العاملين. وتشمل المبادرة أيضاً تحديثاً شاملاً للمقررات الدراسية، يعكس تطورات السوق وتوجهاته، لا سيما في مجالات الذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي، والاستدامة. وتُقدَّم المحاضرات في المساء وعطلات نهاية الأسبوع لتوفير أقصى درجات المرونة.
وقال الدكتور فادي أحمد العلول، عميد كلية الهندسة في الجامعة الأميركية في الشارقة: «إن تجديد هذا الاعتماد يعكس قوة برامجنا الأكاديمية وتوجهها الاستراتيجي، ويؤكد ثقة المجتمع الأكاديمي والصناعي في الكلية بصفتها مركزاً متقدماً للتعليم الهندسي والبحث العلمي في المنطقة. ونحن نُعدّ من خلال مناهجنا المرتبطة بواقع الصناعة وأطرنا الأكاديمية الصارمة قادة مستقبل قادرين على إحداث فرق حقيقي في مجالات التكنولوجيا، والبنية التحتية، والحلول المستدامة».

توسع أكاديمي
في إطار توسعها الأكاديمي، تعتزم الكلية طرح برنامجين جديدين للدكتوراه في خريف عام 2025، أحدهما في الهندسة المدنية والبيئية، والآخر في الهندسة الكهربائية وهندسة الحاسوب، ما يعزز من نهج الكلية القائم على البحث متعدد التخصصات.
وتضم كلية الهندسة مجتمعاً أكاديمياً حيوياً يحتضن أكثر من 2.700 طالب وطالبة، يمثلون أكثر من 70 جنسية، من بينهم نحو 350 طالباً وطالبة دراسات عليا. يذكر أنه تم اختيار 21 من أعضاء الهيئة التدريسية في الكلية ضمن قائمة أفضل 2 بالمئة من العلماء على مستوى العالم، بحسب تصنيف ستانفورد - السيفيير الأخير. كما أعلنت الكلية مؤخراً عن عدد من الشراكات الجديدة مع جامعات هندسية رائدة عالمياً، بما يتيح لطلبتها فرصاً متميزة في التعليم العالي على المستوى الدولي.
وتحتل الجامعة الأميركية في الشارقة المرتبة الثانية على مستوى دولة الإمارات في السمعة التوظيفية لدى أصحاب العمل، وفقاً لتصنيفات «كيو إس» العالمية للجامعات لعام 2025.

أخبار ذات صلة
دراسة فلكية تبحث في فرص الحياة خارج الأرض ضمن الأنظمة الكوكبية الثنائية
«تنفيذي الشارقة» يطلع على تقرير «الإنماء التجاري 2024»
الهندسة
الجامعة الأميركية
الشارقة
الجامعة الأميركية في الشارقة
الدراسات العليا
آخر الأخبار
لوس أنجلوس ترفع حظر التجول في وسط المدينة
الأخبار العالمية
لوس أنجلوس ترفع حظر التجول في وسط المدينة
اليوم 11:18
برناردو سيلفا يؤكد البقاء مع مانشستر سيتي
الرياضة
برناردو سيلفا يؤكد البقاء مع مانشستر سيتي
اليوم 11:07
«الاتحادي للتركيبة السكانية» برئاسة سيف بن زايد يعتمد «الإطار السكاني الوطني 2031»
علوم الدار
«الاتحادي للتركيبة السكانية» برئاسة سيف بن زايد يعتمد «الإطار السكاني الوطني 2031»
اليوم 11:07
"أدوبي" تطلق تطبيق الذكاء الاصطناعي "Firefly" رسمياً لـ"أندرويد" و"iOS"
التعليم والمعرفة
"أدوبي" تطلق تطبيق الذكاء الاصطناعي "Firefly" رسمياً لـ"أندرويد" و"iOS"
اليوم 10:56
استقرار أسعار الدولار
اقتصاد
استقرار أسعار الدولار
اليوم 10:54
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©