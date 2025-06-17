«اللغة العربية» برداً وسلاماً على الطلاب

إبراهيم سليم ومريم بوخطامين (أبوظبي، رأس الخيمة)



أدى طلبة «الثاني عشر» بقسميه المتقدم والعام، اختبار مادة اللغة العربية، للفصل الثالث والأخير من العام الدراسي 2024 - 2025، وسط تباين في آراء الطلبة حول الامتحان بين المتوسط وفوق المتوسط، مجمعين على أن الوقت كان كافياً، والأسئلة واضحة، ويحتاج بعضها إلى تركيز عند الإعراب والنصوص الأدبية.. وخرج معظم الطلبة راضون عن أدائهم الذي مر برداً وسلاماً عليهم، فيما أشار بعض الطلبة إلى صعوبة بعض الأسئلة.

وتضمن اختبار اللغة العربية الإلكتروني 15 سؤالاً، بخلاف أسئلة الاختبار الورقي، والذي جاء بحسب الطالب متوسط المستوى دون صعوبات، مع ملاحظة وجود أسئلة للطلبة المتفوقين.

وقال كل من الطالب أحمد محيي الدين، وناصر الفردان، وسلطان الحوسني، ومحمد الزيودي، ومهند محمد، ومحمد رياض، من القسم المتقدم: إن الامتحان بشكل عام في مستوى الطالب المتوسط، إلا أسئلة الإعراب وبعض الأسئلة التي تحتاج إلى تركيز، سواء ورقي أو إلكتروني، وإن كان الإلكتروني أسهل من الورقي.

وقال كل من الطالب يوسف البلوشي، وسهيل فريد، ونور الدين وائل، وخالد الزعابي، ويوسف عبدالمعين: إن الامتحان في مستوى الطالب المتوسط، ولكن توجد بعض الأسئلة التي تظهر الفروقات الفردية بين الطلبة. ويؤدي، اليوم، طلبة «الثاني عشر» الامتحان في مادة الدراسات الاجتماعية للقسمين المتقدم والعام، على أن تختتم امتحانات الفصل الدراسي الثالث بمادة الأحياء.

وأشار عدد من الطلبة إلى أن الأسئلة راعت الفروقات الفردية، إذ تنوعت بين ما هو مباشر وما يحتاج إلى استنتاج.

وأجمع بعض طلبة المسار المتقدم على أن الورقة الامتحانية شملت فقرات متنوعة، بعضها مألوف من نماذج التدريب السابقة، فيما ظهرت بعض الأسئلة الجديدة التي تختبر عمق الفهم والتحليل.

وذكرت الطالبة مريم عبد الله أن الأسئلة في المجمل كانت عادلة، لكن صياغة بعض الفقرات، كانت تحمل أكثر من دلالة، ما تطلب دقة في اختيار الإجابة الأنسب.

من جانبهم، أشار طلبة مسار النخبة إلى أن الأسئلة جاءت ضمن المتوقع، مع بعض التحديات المرتبطة بجماليات اللغة والتذوق الأدبي، وهو ما يتطلب مهارات نقدية عالية. وقال الطالب خالد سيف إنه رغم أن الامتحان لا يعد صعباً، إلا أنه يحتاج إلى طالب متمكن من أدواته اللغوية والنقدية.

وحازت الورقة الامتحانية الخاصة بمادة اللغة العربية، والتي قدمها طلاب عدد من مراحل النقل وطلبة الصف الثاني عشر يوم أمس، على رضا واستحسان كبير من الطلبة والمعلمين في منطقتي رأس الخيمة وأم القيوين التعليميتين، حيث وصفها الجميع بأنها جاءت واضحة، سهلة الفهم، وملائمة لمختلف مستويات الطلبة الأكاديمية.

وأكد عدد من موجهي اللغة العربية في المنطقتين أن الورقة الامتحانية جاءت متوازنة وشاملة، وتنوعت في أسئلتها بما يتوافق مع المهارات المطلوبة من الطلبة، كما توقعوا أن تحقق نسبة النجاح في صفوف طلاب الصف الثاني عشر معدلاً يتجاوز 80%. وأشاروا إلى أن اللجان الامتحانية في المدارس لم تتلقَّ أي شكاوى تذكر من الطلبة أو أولياء الأمور، مما يعكس جودة الإعداد وملاءمة الأسئلة للمناهج التي تم تدريسها.

وقال الطالب حمد الشحي، من مدرسة شعم للتعليم الثانوي - المسار العام، إن الورقة الامتحانية جاءت مقسمة بشكل مدروس بين أسئلة إلكترونية وأخرى ورقية كتابية، وتناولت مواضيع متنوعة وحديثة، من بينها موضوع الذكاء الاصطناعي، ومواضيع تتعلق بالمغفور له، بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، مؤسس دولة الإمارات، وهي مواضيع سبق أن درسها الطلاب وتدربوا عليها خلال الفصل الدراسي. وأضاف أن الوقت المخصص للإجابة كان كافياً، رغم تنوع الأسئلة، وهو ما أتاح لهم التركيز والتفكير العميق.

من جانبها، أوضحت الطالبة فاطمة عبدالله، من مدرسة أم القيوين، أن الورقة الامتحانية جاءت كما توقعها الطلاب تماماً، مشيرة إلى أن معظم زميلاتها تمكنّ من إنهاء الامتحان قبل انتهاء الوقت المخصص، ما يدل على وضوح الأسئلة وسهولتها النسبية.

وأضافت: إن بعض الأسئلة كانت «خارجية»، بمعنى أنها غير مأخوذة نصاً من الكتاب، لكنها كانت مصممة لقياس مهارات التفكير العليا، مثل التحليل، الفهم، الاستنتاج، والاستيعاب، وهو ما يعد أمراً إيجابياً يهدف إلى تنمية قدرات الطلبة العقلية وليس مجرد قياس الحفظ والتلقين.



معدلات مرتفعة

أكد عدد من معلمي اللغة العربية أن الورقة الامتحانية لهذا الفصل جاءت في متناول جميع الطلبة، سواء من ذوي التحصيل المرتفع أو المتوسط، وتضمنت أسئلة مباشرة غير معقدة. وتوقع المعلمون أن تكون معدلات النجاح مرتفعة نسبياً، لا سيما بين طلاب الصف الثاني عشر، مما يعكس نجاح المنظومة التعليمية في تحقيق التوازن بين جودة المادة العلمية وقدرات الطلبة.



الاجتماعية

تختتم اليوم الأربعاء اختبارات الفصل الدراسي الأخير لعدد من المراحل التعليمية، إضافة إلى طلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وذلك بتقديم مادة الدراسات الاجتماعية، فيما يكمل بقية الطلبة اختباراتهم النهائية يوم الخميس المقبل، لتبدأ بعد ذلك عطلة الصيف استعداداً للعام الدراسي الجديد.