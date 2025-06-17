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«شرطة أبوظبي» تعزز الوعي المروري لسائقي توصيل «الطلبات»

جانب من الورشة (من المصدر)
18 يونيو 2025 02:00

أبوظبي (الاتحاد)

نفذت مديرية المرور والدوريات الأمنية في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، ورشة لتوعية سائقي الدراجات النارية من مقدمي خدمة توصيل الطلبات، حول السلامة المرورية، وعدم الانشغال بالهاتف أثناء القيادة، والتقيد بالسرعات المقررة على الطرق الخارجية والداخلية، والالتزام بخط السير الإلزامي، وتعزيز التعاون مع عناصر الشرطة ودوريات المرور.
وأكد العميد محمود يوسف البلوشي، مدير مديرية المرور والدوريات الأمنية، اهتمام شرطة أبوظبي بالتعاون مع شركات تقديم خدمة توصيل الطلبات، إسهاماً في تعزيز سلامة هذه الفئة من مستخدمي الطريق، من خلال ورش توعية تهدف إلى رفع مستوى الوعي المروري لديهم، ويتم تنفيذها بلغات عدة، كـ«العربية والإنجليزية والأوردو»، ضمن خطط المديرية الرامية لنشر التوعية بالسلامة المرورية.
وشددت الورشة على عدم التهاون في تطبيق قانون السير والمرور على السائقين «المتهورين» الذين يعرضون حياتهم، وحياة الآخرين للخطر، وتضمنت تقديم النصح لهم بضرورة اتباع أنظمة وقوانين المرور، تجنباً لوقوع الإصابات، والالتزام بخط السير، وعدم استخدام الهاتف أثناء القيادة، وترك مسافة أمان بين المركبات أو بالقرب منها، وعدم الانشغال عن الطريق، وفي حالة تعرض الدراجة لعطل مفاجئ ضرورة إبعادها إلى أقرب موقف آمن وعدم إبقائها في كتف الطريق، وضرورة الالتزام باستخدام معدات الحماية الشخصية، ضماناً لسلامة الجميع.
وحث المقدم ركن سعيد خلف الظاهري، رئيس قسم التوعية والتثقيف المروري في مديرية المرور والدوريات الأمنية، سائقي دراجات التوصيل على ضرورة التقيد بالسرعات المقررة واللوحات الإرشادية على الطرق المختلفة، مؤكداً اهتمام شرطة أبوظبي بثقة ورضا المجتمع، وتعزيز التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين في نشر التوعية المرورية، والتي تنعكس إيجابياً في تحقيق أهداف الأولويات المرتبطة بأمن الطرق وإسعاد المجتمع.  
وقال عبدالله محمد، مدير عام شركة كريم في أبوظبي: «نفخر في (كريم) بشراكتنا مع شرطة أبوظبي لتنظيم ورش تدريبية للسلامة المرورية لموظفينا، انطلاقاً من إيماننا العميق بأن الأمن والسلامة ليستا فقط مسؤولية، بل هما قيمة راسخة وثقافة نعيشها يومياً»، موضحاً أن «هذه المبادرة تأتي تأكيداً على الالتزام بدعم رؤية إمارة أبوظبي التي تميزت عالمياً كأكثر المدن أماناً، ومن منطلق الحرص المستمر على الإسهام في ترسيخ هذا النهج، من خلال رفع وعي وسلامة موظفينا وكل من نخدمهم».

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