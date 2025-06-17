شراكة بين «صحة أبوظبي» و«بوهرنجر إنجلهايم» لتعزيز الابتكار

أبوظبي (الاتحاد)



وقعت دائرة الصحة - أبوظبي، مذكرة تفاهم مع شركة «بوهرنجر إنجلهايم» العالمية المتخصصة في الصناعات الدوائية، وذلك على هامش زيارة رسمية يجريها وفد من أبوظبي إلى الولايات المتحدة الأميركية.

وتهدف هذه الشراكة الاستراتيجية إلى تعزيز منظومة البحث العلمي والابتكار في أبوظبي، عبر دعم المشاريع البحثية الرائدة وتوفير بيئة محفزة للتميز العلمي، بما يسهم في ترسيخ مكانة الإمارة مركزاً إقليمياً وعالمياً في مجالات علوم الحياة والابتكار الصحي.

شهد توقيع المذكرة الدكتورة نورة خميس الغيثي، وكيل دائرة الصحة - أبوظبي، وأسامة الحاج، المدير العام ورئيس قسم الأدوية البشرية في «بوهرنجر إنجلهايم» لمنطقة الشرق الأدنى ودولة الإمارات، ووقعها كل من الدكتورة أسماء إبراهيم المناعي، المدير التنفيذي لقطاع علوم الحياة الصحية في دائرة الصحة - أبوظبي، وغالب الأحدب، رئيس الشؤون العامة والحكومية في الشركة.

وتتيح الشراكة للباحثين في أبوظبي الاستفادة من منصة OpnMe البحثية التابعة للشركة، والتي توفر موارد وأدوات علمية متقدمة لدعم الباحثين في مواجهة التحديات البيولوجية المعقدة وتسريع وتيرة الاكتشافات الطبية.

وتشمل المنصة برامج مخصصة مثل Molecule to Order (M2O)،Molecule for Collaboration (M4C)،opn2EXPERTS (o2e) وopnTALENTS (o25)، وتوفر فرصاً للتعاون البحثي والتدريب والدعم للمواهب الناشئة.