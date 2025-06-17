الأربعاء 18 يونيو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

شراكة بين «صحة أبوظبي» و«بوهرنجر إنجلهايم» لتعزيز الابتكار

نورة الغيثي خلال توقيع مذكرة التفاهم (من المصدر)
18 يونيو 2025 02:00

أبوظبي (الاتحاد)

وقعت دائرة الصحة - أبوظبي، مذكرة تفاهم مع شركة «بوهرنجر إنجلهايم» العالمية المتخصصة في الصناعات الدوائية، وذلك على هامش زيارة رسمية يجريها وفد من أبوظبي إلى الولايات المتحدة الأميركية.
وتهدف هذه الشراكة الاستراتيجية إلى تعزيز منظومة البحث العلمي والابتكار في أبوظبي، عبر دعم المشاريع البحثية الرائدة وتوفير بيئة محفزة للتميز العلمي، بما يسهم في ترسيخ مكانة الإمارة مركزاً إقليمياً وعالمياً في مجالات علوم الحياة والابتكار الصحي.
شهد توقيع المذكرة الدكتورة نورة خميس الغيثي، وكيل دائرة الصحة - أبوظبي، وأسامة الحاج، المدير العام ورئيس قسم الأدوية البشرية في «بوهرنجر إنجلهايم» لمنطقة الشرق الأدنى ودولة الإمارات، ووقعها كل من الدكتورة أسماء إبراهيم المناعي، المدير التنفيذي لقطاع علوم الحياة الصحية في دائرة الصحة - أبوظبي، وغالب الأحدب، رئيس الشؤون العامة والحكومية في الشركة.
وتتيح الشراكة للباحثين في أبوظبي الاستفادة من منصة OpnMe البحثية التابعة للشركة، والتي توفر موارد وأدوات علمية متقدمة لدعم الباحثين في مواجهة التحديات البيولوجية المعقدة وتسريع وتيرة الاكتشافات الطبية.
وتشمل المنصة برامج مخصصة مثل Molecule to Order (M2O)،Molecule for Collaboration (M4C)،opn2EXPERTS (o2e) وopnTALENTS (o25)، وتوفر فرصاً للتعاون البحثي والتدريب والدعم للمواهب الناشئة.

أخبار ذات صلة
تحذير أوروبي من اتساع الصراع حال تورط أميركا في الصراع بين إيران وإسرائيل
«الزعيم» يفتتح مشوار المونديال بـ«الاختبار الصعب» أمام يوفنتوس
الولايات المتحدة
دائرة الصحة
الصناعات الدوائية
صحة أبوظبي
البحث العلمي
آخر الأخبار
لوس أنجلوس ترفع حظر التجول في وسط المدينة
الأخبار العالمية
لوس أنجلوس ترفع حظر التجول في وسط المدينة
اليوم 11:18
برناردو سيلفا يؤكد البقاء مع مانشستر سيتي
الرياضة
برناردو سيلفا يؤكد البقاء مع مانشستر سيتي
اليوم 11:07
«الاتحادي للتركيبة السكانية» برئاسة سيف بن زايد يعتمد «الإطار السكاني الوطني 2031»
علوم الدار
«الاتحادي للتركيبة السكانية» برئاسة سيف بن زايد يعتمد «الإطار السكاني الوطني 2031»
اليوم 11:07
"أدوبي" تطلق تطبيق الذكاء الاصطناعي "Firefly" رسمياً لـ"أندرويد" و"iOS"
التعليم والمعرفة
"أدوبي" تطلق تطبيق الذكاء الاصطناعي "Firefly" رسمياً لـ"أندرويد" و"iOS"
اليوم 10:56
استقرار أسعار الدولار
اقتصاد
استقرار أسعار الدولار
اليوم 10:54
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©