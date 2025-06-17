«مؤتمر ذوي الإعاقة والتربية البدنية المعدلة» ينعقد أكتوبر المقبل

الشارقة (وام)



تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، يُنظم نادي خورفكان للمعاقين المؤتمر العلمي الدولي لذوي الإعاقة والتربية البدنية المعدلة في الأول من أكتوبر المقبل.

ورفع نادي خورفكان للمعاقين أسمى آيات الشكر والعرفان لصاحب السمو حاكم الشارقة، مشيداً برعايته الكريمة لهذا الحدث العلمي الذي يعكس التزام سموه الراسخ ببناء مجتمع متكامل وشامل يُعلي من قيمة المعرفة والبحث العلمي في تطوير السياسات والبرامج الموجهة لذوي الإعاقة.

وقال عبدالله صالح النقبي، رئيس مجلس إدارة نادي خورفكان للمعاقين، إن رعاية صاحب السمو حاكم الشارقة لهذا المؤتمر تعد مشروعاً إنسانياً وتنموياً متكاملاً، يعكس اهتمام سموه بتمكين أصحاب الهمم وإدماجهم في مسيرة التنمية.

من جانبه، أكد لؤي سعيد علاي، نائب رئيس مجلس إدارة النادي ورئيس اللجنة التنفيذية للمؤتمر، أن رعاية سموه تشكل تتويجاً لمسيرة حافلة بالتجارب المؤسسية والمبادرات العلمية التي تبناها النادي.