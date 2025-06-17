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علوم الدار

المنتدى الإسلامي يطلق الدورة العلمية السنوية الــ 25

ماجد بوشليبي ومحمد الأنيس خلال المؤتمر الصحفي (وام)
18 يونيو 2025 02:00

الشارقة (وام)

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، أعلن المنتدى الإسلامي في الشارقة، انطلاق الدورة العلمية السنوية الخامسة والعشرين، تحت شعار: «ويعلِّمكم الله»، خلال الفترة من 21 يونيو الجاري إلى 3 يوليو المقبل، في جامع المغفرة، بمشاركة نخبة من العلماء المتخصصين في العلوم الشرعية.
وتأتي هذه الدورة ضمن جهود المنتدى المتواصلة في نشر العلم الشرعي الرصين، وتعزيز المنهج الوسطي، وتوفير بيئة معرفية تجمع بين التأصيل العلمي والتربية الإيمانية.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده المنتدى صباح أمس، تم خلاله استعراض تفاصيل الدورة ومكوناتها العلمية والتنظيمية.
وأكد الدكتور ماجد بوشليبي، الأمين العام للمنتدى الإسلامي، أن الدورة باتت محطة سنوية بارزة في المشهد العلمي بالشارقة، لما تحمله من محتوى علمي متنوع وتنظيم محكم ورؤية تنظيمية متكاملة.
وأوضح أن برنامج الدورة أُعد بعناية من حيث اختيار المحاضرات والمتون العلمية، واستضافة العلماء، إلى جانب إصدار كتاب علمي خاص يتضمن المتون المشروحة للدروس المطروحة خلال الدورة.
من جانبه، أوضح الدكتور محمد نور الدين الأنيس، رئيس اللجنة العلمية، أن الشعار القرآني ﴿ويعلِّمكم الله﴾ يحمل مضموناً تربوياً وروحياً يعكس رسالة الدورة هذا العام، ويعبّر عن التكامل بين العلم والإيمان، مؤكداً أن محاور الدورة تم تصميمها لتحقيق بناء علمي متوازن لطالب العلم.

خطة شاملة
أعلنت اللجنة الإعلامية والفنية خطة شاملة للترويج للدورة، تتضمن حملات إلكترونية ومطبوعة، بالتعاون مع عدد من الجهات المحلية في الإمارة.
وأشار سيف يوسف علي، رئيس اللجنة الإعلامية والفنية، إلى حرص المنتدى على توفير جميع التسهيلات للمشاركين، بما في ذلك خدمة النقل اليومي من وإلى جامع المغفرة، وتنظيم مسابقة معرفية يومية تتخللها جوائز تشجيعية للحضور.

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