اتفاقية لدعم مصنع أجبان في أبوظبي يدار بأيدي أصحاب الهمم

أبوظبي (الاتحاد)



وقّعت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، اتفاقية تعاون استراتيجية ثلاثية مع هيئة المساهمات المجتمعية – معاً، وشركة شلمبرجير ميدل إيست إس إيه (SLB)، بهدف دعم مصنع إنتاج الأجبان، الذي يُدار بأيدي أصحاب الهمم في مركز الابتكار التابع للمؤسسة بأبوظبي.

وقّع الاتفاقية عن مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، عبد الله عبد العالي الحميدان، الأمين العام للمؤسسة، وعن هيئة المساهمات المجتمعية - معاً سالم علي الشامسي، المدير التنفيذي لقطاع الحاضنة والعقود الاجتماعية في الهيئة، وعن شركة شلمبرجير ميدل إيست إس إيه (SLB) هشام بوهلال، المدير التنفيذي للشركة، وذلك بحضور سلامة العوضي، وكيل وزارة مساعد في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لقطاع التنمية الصناعية.

وتهدف المبادرة إلى تدريب أصحاب الهمم، وتوفير فرص العمل لهم، ضمن بيئة إنتاجية متكاملة في مجال تصنيع الألبان، مما يسهم في تعزيز فرص العمل المستدامة لهم، وتحقيق اندماجهم الكامل في المجتمع، لتوفّر لهم حلولاً مبتكرة تسهم في تحسين نمط حياتهم، وتحقيق تطلعاتهم على المدى الطويل.

وستقدم المؤسسة خدمات تدريبية وتأهيلية لأصحاب الهمم العاملين في المصنع، بالإضافة إلى توفير منتجاتهم في الأسواق المحلية، وتوفّر خدمات الطباعة بلغة «برايل» للشركة، كجزء من الدعم المؤسسي المتبادل.

وأكد عبد الله عبد العالي الحميدان، الأمين العام لمؤسسة زايد العليا، أن هذه الشراكة تُعد نموذجاً رائداً للتكامل بين القطاعات الحكومية والخاصة لدعم أصحاب الهمم، وتعزيز استقلاليتهم الاقتصادية، مشيراً إلى أن المصنع سيسهم في تقديم منتجات محلية بمعايير جودة عالية، وأوضح أن المصنع لا يقتصر فقط على إنتاج مواد غذائية عالية الجودة، بل هو منصة لصقل المهارات، وتعزيز الاستقلالية المالية، وبناء الثقة بالنفس لدى أصحاب الهمم العاملين به.

من جانبه، قال سالم علي الشامسي، المدير التنفيذي لقطاع الحاضنة والعقود الاجتماعية في هيئة المساهمات المجتمعية – معاً: «تتعاون هيئة معاً مع شركائها لدعم البرامج ذات التأثير المباشر على المجتمع، وتُعد هذه الشراكة ترجمة حقيقة لرؤية أبوظبي المتمثلة في بناء مجتمع متماسك وشامل، ويعكس نجاح نموذج العمل القائم على الشراكة بين القطاعات المختلفة لخلق تأثير اجتماعي حقيقي وطويل الأمد. وانطلاقاً من إيماننا بأن الاستثمار في قدرات أصحاب الهمم هو استثمار في مستقبل المجتمع ككل، تحرص هيئة معاً على تمكين أصحاب الهمم اجتماعياً واقتصادياً من خلال تعزيز الابتكار الاجتماعي وتوجيه الموارد والمساهمات المجتمعية بشفافية من الشركاء نحو مشاريع تمكين ودمج أصحاب الهمم».

من جانبه، أكد هشام بوهلال، المدير التنفيذي لشركة شلمبرجير ميدل إيست إس إيه SLB في الإمارات، أن هذه الخطوة تأتي انطلاقاً من إيمان الشركة العميق بالمسؤولية المجتمعية، وقال: «نحن ملتزمون بتقديم الدعم الفعلي للمبادرات التي تحدث فرقاً على أرض الواقع. شراكتنا مع مؤسسة زايد العليا و(معاً) تعكس سعينا لتطبيق استراتيجيات الاستدامة ليس فقط في أعمالنا، بل أيضاً في دعم الفئات المجتمعية ذات الأولوية، وعلى رأسهم أصحاب الهمم».