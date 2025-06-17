الأربعاء 18 يونيو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«شرطة دبي» تؤكد أهمية اشتراطات السلامة العامة للأطفال في المركبات

«شرطة دبي» تؤكد أهمية اشتراطات السلامة العامة للأطفال في المركبات
18 يونيو 2025 02:01

دبي (الاتحاد)

أكد اللواء سيف مهير المزروعي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات بالوكالة في شرطة دبي، أهمية اشتراطات السلامة العامة للأطفال في المركبات، لوقايتهم من التعرض إلى حوادث أو إصابات تعرض حياتهم للخطر. 
وحث اللواء المزروعي، السائقين وأولياء الأمور، على ضرورة استخدام مقاعد الأمان المخصصة للأطفال في المركبات، والتحقق من ربط أحزمة الأمان، وعدم وضع الأطفال في المقاعد الأمامية، والتأكد من إغلاق الأبواب بشكل محكم قبل الانطلاق، وتفعيل «قفل الأمان» في الأبواب الخلفية. وأكد ضرورة الانتباه لتصرفات الأطفال في المقاعد الخلفية أثناء القيادة، وضرورة مراقبة النوافذ والتحقق من عدم فتح الأطفال لها أو إخراج أي جزء من أجسامهم منها، إلى جانب عدم ترك الأطفال بمفردهم في المركبات، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة، وهو ما قد يساهم في تعرضهم إلى حالات اختناق.

أخبار ذات صلة
«التربية» للمعلمين: التزام كامل بالدوام حتى آخر يوم في العام الدراسي
«طيران الإمارات» تعرض طائرتها «A350» في «باريس للطيران»


وتأتي هذه التوجيهات التوعوية في أعقاب تعامل الإدارة العامة للمرور مع حادث سقوط طفل يبلغ من العمر خمس سنوات من مركبة أثناء سيرها في أحد شوارع الإمارة، نتيجة عدم اتخاذ إجراءات السلامة العامة. 
وأوضح اللواء سيف مهير المزروعي، أن الطفل كان رفقة والدته داخل المركبة، وأثناء سيرها قام بفتح أحد الأبواب بشكل مفاجئ دون انتباه، ما أدى إلى سقوطه من المركبة على الطريق العام، وإصابته بكدمات عدة وجروح متوسطة.
وبيّن اللواء المزروعي، أن المركبة كانت تسير بسرعة منخفضة نسبياً، وهو ما ساعد في تقليل حدة الإصابة لدى الطفل، مشيراً إلى أن فرق الإسعاف وصلت إلى الموقع فور تلقي البلاغ، وتم نقل الطفل إلى المستشفى لتلقي العناية الطبية اللازمة.

الوعي
شدد اللواء المزروعي على أهمية الوعي المروري لدى أفراد المجتمع من سائقين وأولياء أمور، لما لذلك من دور مهم في تعزيز السلامة المرورية وخفض الحوادث، مشيراً إلى أن شرطة دبي تواصل جهودها بالتعاون مع الشركاء.

 

السلامة
المركبات
دبي
شرطة دبي
الأطفال
آخر الأخبار
لوس أنجلوس ترفع حظر التجول في وسط المدينة
الأخبار العالمية
لوس أنجلوس ترفع حظر التجول في وسط المدينة
اليوم 11:18
برناردو سيلفا يؤكد البقاء مع مانشستر سيتي
الرياضة
برناردو سيلفا يؤكد البقاء مع مانشستر سيتي
اليوم 11:07
«الاتحادي للتركيبة السكانية» برئاسة سيف بن زايد يعتمد «الإطار السكاني الوطني 2031»
علوم الدار
«الاتحادي للتركيبة السكانية» برئاسة سيف بن زايد يعتمد «الإطار السكاني الوطني 2031»
اليوم 11:07
"أدوبي" تطلق تطبيق الذكاء الاصطناعي "Firefly" رسمياً لـ"أندرويد" و"iOS"
التعليم والمعرفة
"أدوبي" تطلق تطبيق الذكاء الاصطناعي "Firefly" رسمياً لـ"أندرويد" و"iOS"
اليوم 10:56
استقرار أسعار الدولار
اقتصاد
استقرار أسعار الدولار
اليوم 10:54
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©