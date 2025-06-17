توطين قدرات الصيانة لأنظمة البصريات الكهربائية المتقدمة لـ «تاليس» في الإمارات

أبوظبي (الاتحاد)



وقعت «ايدج»، إحدى المجموعات الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا المتقدمة والدفاع، و«تاليس»، الشركة العالمية الرائدة في حلول التكنولوجيا المتقدمة للدفاع والأمن، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في إنتاج وصيانة أنظمة البصريات الكهربائية المتقدمة لـ «تاليس».

وتدعم المذكرة التي تم توقيعها خلال دورة عام 2025 من معرض باريس للطيران الالتزام المشترك للطرفين بتعزيز القدرات الدفاعية السيادية لدولة الإمارات، وتوطين التقنيات الرئيسة، من خلال توفير حلول صناعية مستدامة محلياً.

بموجب مذكرة التفاهم، تبحث «تاليس» ومركز التميز للبصريات الكهربائية التابع لـ«ايدج» إمكانية إنشاء قدرات متخصصة في دولة الإمارات لمجموعة من أنظمة البصريات الكهربائية المتطورة من «تاليس»، والتي تعمل حاليًا في الخدمة لدى القوات المسلحة الإماراتية. وتشمل مجالات التعاون المقررة ما يلي: أجهزة التصوير الحراري المحمولة: صيانة سلسلة أجهزة التصوير الحراري «SOPHIE» من «تاليس»، والتي أثبتت كفاءتها الميدانية، مما يدعم القوات البرية بأداء فائق في الكشف والتحديد. ومناظير الأسلحة: دعم محلي لمناظير الأسلحة «XTRAIM» من «تاليس»، التي تجمع بين رؤية النقاط الحمراء والتصوير الحراري في حل مدمج وعالي الأداء.

وكاميرات البصريات الكهربائية للمركبات: صيانة ودعم أنظمة البصريات الكهربائية المتقدمة للمركبات من «تاليس»، المصممة لتعزيز وعي الطاقم وقدرات الاستهداف عبر مجموعة من المنصات المدرعة.

وقّع مذكرة التفاهم كل من الدكتور شوقي قاسمي، رئيس التكنولوجيا والابتكار في ايدج، وأليكسيس موريل، نائب رئيس أنشطة البصريات الكهربائية وإلكترونيات الصواريخ في تاليس، وعبد الحفيظ مرضي، الرئيس التنفيذي لشركة تاليس في دولة الإمارات. وشهد حفل التوقيع حمد المرر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة ايدج، وباتريس كين، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة تاليس، وباسكال سوريس، رئيسة شركة تاليس إنترناشونال. ومن خلال الاستفادة من مجالات خبراتهما، تهدف «تاليس» ومركز التميز للبصريات الكهربائية في مجموعة «ايدج» إلى زيادة الجاهزية التشغيلية ودعم دورة حياة تقنيات الدفاع المتقدمة المستخدمة في القوات المسلحة الإماراتية.

من جهته، قال الدكتور شوقي قاسمي، رئيس التكنولوجيا والابتكار في «ايدج»: «تُمثل مذكرة التفاهم خطوة مهمة في سعينا إلى تعزيز القدرات الدفاعية المحلية من خلال الشراكات الصناعية. وبالتعاون مع شركة (تاليس)، حيث تتخذ مجموعة ايدج خطوة مهمة نحو تمكين قدرات صيانة فريدة ومركزية للأنظمة الكهروضوئية ذات الأهمية الحيوية».

وقال عبد الحفيظ مرضي، الرئيس التنفيذي لشركة تاليس في الإمارات: «نفخر بتعزيز تعاوننا مع مجموعة ايدج والمساهمة في الرؤية الاستراتيجية لدولة الإمارات بشأن الجاهزية الدفاعية المحلية. وتضمن الشراكة الأداء المستدام لأنظمتنا البصرية الكهربائية المتطورة في مختلف المجالات التشغيلية، وتعزز التزامنا المشترك بدعم المنظومة الصناعية المحلية، كما ترسخ ريادة دولة الإمارات في قطاع الدفاع العالمي».