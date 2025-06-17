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علوم الدار

«تنفيذي الشارقة» يطلع على تقرير «الإنماء التجاري 2024»

ولي عهد الشارقة لدى ترؤسه الاجتماع بحضور سلطان بن أحمد القاسمي (وام)
18 يونيو 2025 02:00

الشارقة (وام)

عقد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، صباح أمس الثلاثاء، اجتماعه الدوري برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، بحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، وذلك في مكتب سمو الحاكم.
ناقش المجلس، خلال اجتماعه، جملة من الموضوعات التي تُعنى بتنظيم ومتابعة أداء الدوائر والهيئات الحكومية في إمارة الشارقة والتشريعات القانونية، وأبرز الخطط التطويرية، ما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة على مستوى الإمارة.
وفي إطار تعزيز البنية التشريعية لمنظومة الموارد البشرية، اعتمد المجلس مشروع مرسوم بقانون بشأن الموارد البشرية لإمارة الشارقة، ووجَّه المجلس باستكمال دورته التشريعية.
واطلع المجلس على تقرير هيئة الإنماء التجاري والسياحي لعام 2024، والذي استعرض خلاله أبرز إنجازات الهيئة، وجهودها مع الشركاء الاستراتيجيين لتطوير القطاع السياحي، وتعزيز مكانة إمارة الشارقة على خريطة السياحة العالمية.

أرقام وإحصاءات
 تناول التقرير أبرز الأرقام والإحصاءات الخاصة بمؤشرات القطاع السياحي في إمارة الشارقة، وجهود الهيئة في الترويج الداخلي والخارجي، إضافة إلى الفعاليات والمهرجانات والمنتديات المتخصصة في مجال السياحة، وأنشطة التدريب المهني وأنشطة المعايير السياحية، الأمر الذي يدعم الاقتصاد المحلي، ويشجع على السياحة المستدامة وحماية البيئة.

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