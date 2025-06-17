الأربعاء 18 يونيو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

عبدالله بن زايد وكايا كالاس يبحثان هاتفياً التطورات في المنطقة وسبل خفض التصعيد

عبدالله بن زايد وكايا كالاس يبحثان هاتفياً التطورات في المنطقة وسبل خفض التصعيد
18 يونيو 2025 00:30

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، خلال اتصال هاتفي مع معالي كايا كالاس، الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، نائبة رئيس المفوضية الأوروبية، التطورات المتسارعة في المنطقة، في أعقاب الاستهداف العسكري الإسرائيلي للجمهورية الإسلامية الإيرانية.
وتناول سموه، خلال الاتصال، أهمية تكثيف الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى خفض التصعيد، وتجنب اتساع رقعة الصراع، والعمل بشكل وثيق على ترسيخ الأمن والسلم على الصعيدين الإقليمي والدولي.
كما تطرق سموه إلى ضرورة العمل على حل الأزمة الراهنة عبر الوسائل الدبلوماسية والحوار، بما يسهم في حماية أمن واستقرار المنطقة.

أخبار ذات صلة
وزارة الطاقة: تصادم سفينتين قبالة سواحل الإمارات نتيجة سوء تقدير للمسار الملاحي
تحذير أوروبي من اتساع الصراع حال تورط أميركا في الصراع بين إيران وإسرائيل
المصدر: وام
الاتحاد الأوروبي
الإمارات
عبدالله بن زايد
آخر الأخبار
لوس أنجلوس ترفع حظر التجول في وسط المدينة
الأخبار العالمية
لوس أنجلوس ترفع حظر التجول في وسط المدينة
اليوم 11:18
برناردو سيلفا يؤكد البقاء مع مانشستر سيتي
الرياضة
برناردو سيلفا يؤكد البقاء مع مانشستر سيتي
اليوم 11:07
«الاتحادي للتركيبة السكانية» برئاسة سيف بن زايد يعتمد «الإطار السكاني الوطني 2031»
علوم الدار
«الاتحادي للتركيبة السكانية» برئاسة سيف بن زايد يعتمد «الإطار السكاني الوطني 2031»
اليوم 11:07
"أدوبي" تطلق تطبيق الذكاء الاصطناعي "Firefly" رسمياً لـ"أندرويد" و"iOS"
التعليم والمعرفة
"أدوبي" تطلق تطبيق الذكاء الاصطناعي "Firefly" رسمياً لـ"أندرويد" و"iOS"
اليوم 10:56
استقرار أسعار الدولار
اقتصاد
استقرار أسعار الدولار
اليوم 10:54
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©