«التربية» للمعلمين: التزام كامل بالدوام حتى آخر يوم في العام الدراسي

دينا جوني (دبي)



دعت وزارة التربية والتعليم جميع الكوادر الإدارية والتعليمية في المدارس ورياض الأطفال إلى ضرورة التزام بمواعيد الدوام الرسمي اليومي حتى نهاية العام الأكاديمي، من دون استثناء، وذلك خلال الفترة التي تلي انتهاء الامتحانات وحتى موعد الإجازة الرسمية المعتمدة، والتي تبدأ في 14 يوليو المقبل.

جاء ذلك في تعميم صادر عن مركز العمليات المدرسية، أكدت فيه الوزارة أهمية استمرارية العمل بكفاءة وانتظام، وعدم الانصراف من الدوام إلا بموجب إجازة معتمدة أو تصريح رسمي، وفق اللوائح والتعليمات المعمول بها.

وأوضحت الوزارة أن هذا التوجيه يأتي حرصاً على ضمان استقرار الميدان التربوي وإنجاز المهام المدرسية المطلوبة بشكل يومي، بالإضافة إلى ضبط عمليات تسجيل الدوام والإشراف من خلال نظام الحضور والانصراف الإلكتروني.

وثمنت الوزارة في تعميمها الجهود المخلصة التي بذلها العاملون في الميدان التربوي خلال العام الدراسي، ودورهم في دعم العملية التعليمية، مؤكدة أن التزام الكوادر التعليمية والإدارية بساعات الدوام يعكس روح المسؤولية، ويعزز من كفاءة الأداء المؤسسي.