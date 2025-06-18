"البلديات والنقل" تطلق منصة «بناء» لتسهيل إجراءات إصدار تصاريح البناء في أبوظبي

ضمن الإطلاق الرسمي لمنصة «بناء» الرقمية المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وقًّعت دائرة البلديات والنقل اتفاقية تعاون متعددة الأطراف مع هيئة أبوظبي للدفاع المدني، وشركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة)، وشركة إي آند الإمارات، على هامش فعاليات قمة أبوظبي للبنية التحتية التي عُقِدَت في مركز أبوظبي للطاقة بتنظيم من مركز أبوظبي للبنية التحتية.

وبموجب الاتفاقية، توحِّد الجهات الموقِّعة الإجراءات المتعلقة بإصدار تراخيص البناء والخدمات المتعلقة بها، ما يسهم في تسريع إصدار الموافقات والتصاريح، وتنظيم تبادل البيانات والمستندات والمراجعات الفنية والخدمات المعنية بمعاملات إنشاء المباني.

وتُعَدُّ منصة «بناء» الأولى من نوعها في المنطقة، وتمثِّل نقلة نوعية في آلية تقديم مخططات البناء ومراجعتها واعتمادها للمشاريع الجديدة والقائمة في إمارة أبوظبي. وتسهم المنصة في تقليص وقت الإجراءات بنسبة تصل إلى 70%، إضافة إلى تقليل التكاليف، والحد من الهدر عبر كشف «التصاميم الزائدة عن الحاجة»، مثل استخدام مواد ثقيلة أو حلول إنشائية غير ضرورية في مبانٍ صغيرة مثل الفلل، دون المساس بجودة أو سلامة البناء.

وقال معالي محمد علي الشرفا، رئيس دائرة البلديات والنقل: «يسرُّنا إطلاق منصة (بناء) بالتعاون مع شركائنا الاستراتيجيين، التي تمثِّل نقلة نوعية في قطاع البناء والإنشاء، وتدعم توجُّهاتنا نحو التحوُّل الرقمي الكامل لعمليات إصدار التصاريح المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وفي الوقت ذاته، ترسي معايير عالمية جديدة للكفاءة والشفافية في تقديم الخدمات الحكومية».

وتطبِّق الدائرة النظام على مراحل، لإتاحة الوقت الكافي للمُصممين والمقاولين والمطورين للتكيُّف مع آلياته. وانسجاماً مع مستهدفات عام المجتمع، خصَّصت الدائرة المرحلة الأولى من التطبيق للفلل الخاصة الجديدة، التي وصل عدد طلباتها إلى نحو 20،000 معاملة سنوياً، إلى جانب إتاحتهالأصحاب الفلل من الأفراد ومستشاريهم ومقاوليهم، للتعرُّف على الإجراءات ومتابعتها بشكل مباشر.

وقال عبدالله محمد البلوشي، المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والبنية التحتية بالإنابة في دائرة البلديات والنقل:«يمهِّد إطلاق منصة (بناء) على مستوى الإمارة إرساء معايير عالمية جديدة لنماذج الأُطر التنظيمية والرقابية لقطاع البناء والإنشاء. وندعو المعماريين والمهندسين ومُلاك المشاريع وجميع الأطراف المعنية إلى تبنّي هذا التغيُّر، لما يتيحه من فرص وفوائد ملموسة للجميع على مختلف المستويات».

وتعتمد هذه المنصة المتطورة على تقنيات الذكاء الاصطناعي ونمذجة معلومات البناء (BIM)، التي أُطلِقَت عام 2024 إلى جانب تقنيات الواقع الافتراضي والمعزّز، بهدف رفع الكفاءة وضمان الالتزام باللوائح والمعايير الإنشائية.

وأكَّدت الدائرة أنَّ المنصة تتبنّى نهجاً مبتكراً لمراجعة المشاريع عبر أحدث التقنيات التي تُتيح للمستخدمين استكشاف مواقع البناء عن بُعد، وتحديد المناطق التي تتطلَّب مراجعةً أو تحسيناً. أمّا في الموقع نفسه، فتعمل تقنية الواقع المعزّز على تحسين عمليات التفتيش من خلال دمج بيانات التصميم ثلاثي الأبعاد مع الهياكل والمساحات الفعلية، ما يمكِّن المفتشين من تحديد المناطق التي تتطلَّب فحصا أكثر دقة.

وإضافة إلى ذلك، يضمُّ النظام أداة مراجعة ذكية لتحليل المخططات ثنائية الأبعاد للمباني الحالية أو القديمة التي تحتاج إلى تعديل أو تحسين، ما يضمن الدقة والامتثال للوائح، والتوافق مع معايير البناء في أبوظبي. وتستمر حالياً عملية مراجعة جميع المخططات ثنائية الأبعاد للمباني الجديدة والقائمة يدوياً، مع إدخال الذكاء الاصطناعي تدريجياً في العملية.

وأشارت الدائرة إلى أنَّ «بناء» تُتيح لأكثر من 15 جهة حكومية الوصول إلى المخططات والوثائق ذات الصلة، ما يوفِّر منصة موحَّدة تُمكِّن المقاولين ومالكي المشاريع والاستشاريين من الحصول على التصاريح والشهادات المطلوبة. وتوفِّر «بناء» رؤية شاملة عن تقدُّم كل مشروع، بدءاً من التصميم الأوَّلي وحتى الإنجاز النهائي، ما يضمن تنسيقاً سَلِساً في جميع المراحل.