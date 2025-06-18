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علوم الدار

الطقس المتوقع في الإمارات غداً

الطقس المتوقع في الإمارات غداً
18 يونيو 2025 17:17

 توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، وتظهر السحب شرقاً قد تكون ركامية بعد الظهر، ورطباً ليلاً وصباح الجمعة مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الشمالية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً غرباً مثيرة للغبار والأتربة.
وذكر المركز، في بيانه اليومي بشأن حالة الطقس، أن الرياح ستكون شمالية غربية إلى جنوبية غربية / 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي متوسطاً إلى مضطرب ويحدث المد الأول عند الساعة 19:40 والمد الثاني عند الساعة 06:28 والجزر الأول عند الساعة 12:16 والجزر الثاني عند الساعة 01:20.
وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 15:17 والمد الثاني عند الساعة 04:55 والجزر الأول عند الساعة 08:41 والجزر الثاني عند الساعة 22:37.

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المصدر: وام
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