صقر السويدي متحدثاً رسمياً باسم «تريندز»

أبوظبي (الاتحاد)



أعلن مركز تريندز للبحوث والاستشارات عن تعيين الباحث صقر السويدي، متحدثاً رسمياً باسمه. يأتي هذا التعيين جزءاً من التزام «تريندز» بتمكين الكفاءات الشابة وتوظيف طاقاتهم الإبداعية. ويُعد صقر السويدي من الكفاءات الشابة الواعدة في «تريندز»، حيث شارك في عددٍ من المؤتمرات والحوارات الفكرية الدولية، ويمتلك خبرةً ميدانيةً في مجالات البحث والتواصل الاستراتيجي والتدريب. وقال الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لـ«تريندز للبحوث والاستشارات»، إن التوسّع الذي يشهده المركز على مختلف المستويات، وطموحاته للفترة المقبلة، يتطلب تعيين متحدث رسمي يجسّد هوية «تريندز» ويُسهِم في إيصال رسالته البحثية إلى جمهورٍ أوسع.

وأوضح: «أن اختيار شخصيةٍ شابة لهذا الدور يجسّد إيمان «تريندز» بدور الشباب في قيادة التحوّل وبناء مستقبلٍ أكثر إشراقاً، حيث يمثلون طاقة المجتمع ومحور التغيير وصُنّاع التقدّم في مختلف مجالات المعرفة والفكر». وأضاف العلي: نحن مقبلون على مرحلةٍ مهمةٍ يسعى فيها «تريندز» إلى تعزيز مكانته كمركزٍ بحثي عالمي، وتعزيز العلاقات مع النُخب الأكاديمية والفكرية على المستويين العربي والدولي، ويُعد وجود متحدثٍ رسمي فاعل من بين الشباب إحدى الركائز المهمة لتحقيق هذه الرؤية.

وعبّر الباحث صقر السويدي عن فخره واعتزازه بالثقة، التي أولاه إياها المركز، مؤكداً أن هذا التعيين يمثل مسؤولية كبيرة، ويشكّل دافعاً لمواصلة العطاء والمساهمة في إبراز الصورة المشرقة لدور تريندز على المستويين المحلي والعالمي.

وقال السويدي: «يشرفني أن أكون صوت تريندز أمام المؤسسات والأوساط الإعلامية والفكرية، وسأعمل بكل جديّة والتزام على إيصال رسالته العلمية والفكرية، وتوضيح إسهاماته البحثية الرائدة.