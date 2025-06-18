«تريندز»: الإمارات محور رئيس في منظومة الاتصال العالمي

أبوظبي (الاتحاد)



شارك مركز تريندز للبحوث والاستشارات في فعاليات النسخة الأولى من «منتدى الجنوب العالمي الاقتصادي 2025» الذي نظمته أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية في مقرها بأبوظبي، بالتعاون مع مركز الجغرافيا الاقتصادية للجنوب العالمي.

وشهد المنتدى حضور نخبة من صناع السياسات والدبلوماسيين والخبراء والمفكرين الدوليين، لمناقشة التحديات والفرص في سد فجوة تمويل التنمية المستدامة، والتي تبلغ نحو 4 تريليونات دولار سنوياً في الدول النامية.

وقدم سلطان الربيعي، الباحث الرئيس، ومدير معهد تريندز الدولي للتدريب، كلمة رئيسة خلال الجلسة الخامسة من المنتدى بعنوان: «دور الإمارات في تعزيز الروابط بين الشمال والجنوب وبين دول الجنوب».

وأكد الربيعي في كلمته، أهمية القوة الناعمة، وتأثيرها من خلال المعرفة والابتكار والانخراط الاستراتيجي، مشيراً إلى أنها تتيح بناء الثقة عبر الحدود وتعزز التعاون بعيداً عن الضغوط السياسية. وأوضح أن دولة الإمارات تمكنت من أن تتموضع كمحور رئيس في منظومة الاتصال العالمي، ليس فقط بفضل موقعها الجغرافي ودبلوماسيتها النشطة، بل أيضاً عبر استثماراتها في التعليم والبحث العلمي والمساعدات الإنسانية والمنتديات الدولية.

ولفت الربيعي إلى أن جهود الإمارات في هذا المجال تتجسد في مشروعات كبرى مثل«مسبار الأمل»، واستضافة قمم عالمية رفيعة كـ«كوب 28»، و«القمة العالمية للحكومات»، فضلاً عن نشاطها الإنساني في أكثر من 140 دولة حول العالم.

كما أبرز دور مركز تريندز، لا سيما من خلال معهد تريندز الدولي للتدريب، في بناء القدرات وصياغة شراكات معرفية مع الجامعات والمراكز البحثية والدبلوماسية الدولية، إلى جانب تقديم برامج تعليمية متميزة موجهة للقادة الشباب والمهنيين من دول الجنوب.

واختتم الربيعي كلمته بالتأكيد أن التأثير الحقيقي لا يتحقق عبر الهيمنة، بل من خلال الإلهام. واعتبر أن قدرة الإمارات على إلهام الآخرين بالإيمان، بالتعاون والعدالة، والسعي إلى الازدهار المشترك هو ما سيضمن استمرار وتأثير قوتها الناعمة في صياغة المستقبل العالمي.

وضمت الجلسة نخبة من الخبراء والمسؤولين الدوليين، من بينهم، محمد باهارون، المدير العام لمركز دبي لبحوث السياسات العامة (بحوث)؛ والدكتور أحمد الصفتي، المستشار الاقتصادي في مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية؛ ونيام ماكبرني، المدير المساعد لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة«كنترول ريسكس» بدبي؛ والدكتورة هو شياو تشن من جامعة فودان الصينية.

أدار الجلسة سلمان أنيس سوز، الأستاذ المساعد في أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية ومستشار البنك الدولي.

على هامش المنتدى، التقى وفد تريندز المشارك عدداً من الشخصيات والخبراء، حيث تم بحث آفاق التعاون البحثي وفي مجالات التدريب.