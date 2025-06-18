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«مهرجان المانجو» ينطلق في «إكسبو خورفكان» 27 يونيو

«مهرجان المانجو» ينطلق في «إكسبو خورفكان» 27 يونيو
19 يونيو 2025 01:45

الشارقة (وام) 

تنطلق فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان المانجو السنوي 2025 الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة الشارقة بالتعاون مع المجلس البلدي لمدينة خورفكان وبلدية مدينة خورفكان في مركز إكسبو خورفكان، خلال الفترة من 27 حتى 29 يونيو الحالي، بمشاركة واسعة من المزارعين من مختلف إمارات الدولة، وعدد من الشركات المتخصصة بالقطاع الزراعي والأسر المنتجة.
 ويهدف المهرجان الذي يأتي هذا العام تحت شعار «المانجو ثمرتنا ثروتنا» إلى تعزيز مكانة المنطقة الشرقية وجهة سياحية زراعية متميزة، ودعم الاقتصاد المحلي، من خلال تمكين المزارعين والأسر المنتجة، والارتقاء بجودة المنتجات الزراعية المحلية وأساليب زراعتها المستدامة، بالإضافة إلى صون التراث الثقافي الغني للدولة، ودعم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051.
 ويتضمن الحدث عرضاً لأكثر من 150 صنفاً من أنواع المانجو المحلية الفاخرة إلى جانب تنظيم عدد من المسابقات النوعية التي رُصدت لها جوائز قيمة، بالإضافة إلى الفعاليات التراثية والثقافية ومجموعة من البرامج الإرشادية التي تهدف إلى رفع جودة الإنتاج الزراعي المحلي، وتبادل الخبرات بين المزارعين والمختصين.
ويشهد المهرجان في يومه الأول تنظيم مسابقة «مزاينة المانجو» التي يشترط المشاركة بها أن يكون الإنتاج محلياً من مزرعة أو حديقة المشارك مع إثبات ملكية الأرض أو المنزل وأن يُقدم نوع واحد فقط من المانجو، وأن يكون خالياً من الإصابات والعيوب وأن يكون الحجم مناسباً ومتناسقاً، كما تخضع المشاركات الفائزة للكشف الميداني من قبل لجنة التحكيم.
وتشمل الفعاليات في اليوم الثاني من المعرض تنظيم مسابقة «أجمل سلة من المانجو» للعوائل، ويشترط للمشاركة بها أن تكون السلة من عمل يدوي دون مبالغة في الزينة ولا يسمح بالمشاركة بأكثر من سلة واحدة وخصصت فعاليات اليوم الأخير للأطفال من خلال «مسابقة أجمل مقطع فيديو زراعي» الموجهة للفئة العمرية من 7 إلى 12 عاماً.
كما تستمر طوال أيام المهرجان مسابقة «أفضل ركن للمزارعين» والتي تشترط أن يكون الإنتاج محلياً، وأن يحتوي الركن على خمسة أصناف من المانجو على الأقل، إضافة إلى تواجد صاحب الركن طيلة أيام الفعالية، ويعتمد التقييم على استبيان جماهيري.

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