«الإمارات الصحية» لـ «الاتحاد»: خطة لتطوير وتوسيع خدمات برنامج الرعاية المنزلية

سامي عبد الرؤوف (دبي)



أعلنت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن عدد المستفيدين من خدمات برنامج الرعاية المنزلية، خلال الربع الأول من عام 2025، بلغ حوالي 673 مستفيداً، بزيادة كبيرة عن العام الماضي، الذي بلغ إجمالي المستفيدين من هذه الخدمات 700 مستفيد حصلوا على 10595 زيارة منزلية متنوعة.

وكشفت المؤسسة، عن الخطة والخدمات المستقبلية لبرنامج «الرعاية المنزلية»، تتضمن توسيع نطاق الخدمة بحيث يشمل تغطية إمارة أم القيوين، وتحويل إقرار الموافقة على الالتحاق ببرنامج الرعاية المنزلية إلى إلكتروني بانتظار التفعيل.

وأشارت إلى أن الخطة المستقبلية تشتمل أيضاً على تعديل المواعيد المرتبطة بطلب برنامج الرعاية المنزلية برقم موحد لتسهيل متابعة إحصائيات الخدمة بنظام وريد، لافتة إلى أنه جارٍ العمل على وضع سياسة خاصة لخدمة العلاج الطبيعي في الرعاية المنزلية.

ولفتت إلى أنها تعتزم تطوير إجراء سير عمل خدمة الرعاية المتنقلة المنزلية في نظام وريد والتطبيق الذكي للمؤسسة وتدريب الفريق المعني على الأنظمة المطورة، بالإضافة إلى تعزيز الصحة النفسية لكبار المواطنين عن طريق تأهيل الأخصائيين النفسيين بالتقييمات الخاصة للصحة النفسية بكبار السن.







وقالت الدكتورة كريمة الرئيسي، مديرة الرعاية الأولية بالمؤسسة: «حالياً تم دمج جميع المبادرات التي تخدم كبار المواطنين تحت مسمى مبادرة «بركتنا»، ويقدم برنامج الرعاية المنزلية حزمة متنوعة وشاملة من الخدمات، تضم 10 خدمات، هي الخدمات التمريضية، والعلاجية والتشخيصية، والتعزيزية، والتطعيمات خاصة لكبار المواطنين».

وأضافت: «كما تضم قائمة هذه الخدمات، العلاج الطبيعي، والاستشارات النفسية، والاستشارات التغذوية، والخدمات المخبرية، وإعطاء الإرشادات والنصائح، وتأهيل ذوي المرضى للعناية بكبار السن وأصحاب الهمم في منازلهم، بالإضافة إلى توفير الأدوية والمستلزمات الطبية». وذكرت أن الفئة المستهدفة من برنامج الرعاية المنزلية، تشمل كبار السن من مواطني الدولة وأصحاب الأمراض المزمنة، وكذلك أصحاب الهمم ممن يحتاجون رعاية منزلية، والحالات المرضية التي تحتاج إلى رعاية صحية لفترة قصيرة بعد الخروج من المستشفى مثل (فترة ما بعد العمليات الجراحية وغيره)، بالإضافة إلى من يحتاجون إلى تقديم الرعاية التلطيفية لمرضى السرطان والحالات المرضية المتقدمة أو الصعبة. وأوضحت الرئيسي، أن برنامج الرعاية المنزلية، قام بأكثر من 38.610 زيارات منزلية منذ نشأته في العام 2019، ويقوم البرنامج بتوفير رعاية صحية منزلية ذات جودة عالية لكبار السن ومن لا يستطيعون الوصول إلى الخدمات الصحية، ما يعزز الشعور بتحسن الحال والأمان والراحة والمساندة في الجو العائلي، مع المحافظة على هيبتهم وخصوصيتهم.

وتطرقت إلى دور البرنامج في تعزيز الشعور بتحسن الحال والأمان والراحة والمساندة في وسط الجو العائلي والأصدقاء، والتقليل من نسبة الإصابة بالعدوى (مرضى المستشفى هم أكثر عرضة للإصابة بالأمراض المعدية نتيجة للاختلاط بمرضى آخرين).

ولفتت إلى أن من أبرز مهام البرنامج تقليل الحاجة للدخول إلى المستشفى لمرضى الأمراض المزمنة الذين يحتاجون إلى رعاية أساسية فقط، والمحافظة على هيبة وخصوصية المرضى، مع تشجيع أفراد العائلة على المساهمة في تقديم الرعاية الصحية المنزلية، بالإضافة إلى تقديم رعاية صحية بنتائج أكثر إيجابية وتكلفة أقل.

وذكرت أن هناك 10 مراكز رعاية صحية أولية موزعة في 3 إمارات، تنطلق منها الفرق الطبية اللازمة لتوفير خدمات الرعاية المنزلية للمستفيدين، مشيرة إلى أن هذه الخدمات موجودة حالياً في الفجيرة ورأس الخيمة، وعجمان.



الخدمات الرقمية

عن استخدام الخدمات الحكومية الرقمية في برنامج خدمات الرعاية المنزلية، أجابت الدكتورة كريمة الرئيسي: «تم وضع إجراءات لتحسين وزيادة استخدام تطبيق مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية لطلب خدمة الرعاية المنزلية، وذلك لرفع نسبة استخدام الخدمات الحكومية الرقمية لتحقيق أهداف المؤسسة».

وأضافت: «وحققت المبادرة نجاحاً، حيث تم رفع الاستخدام ومتابعة وتقليص عدد المعاملات المنجزة يدوياً من قبل موظفي مراكز الخدمة ومراقبة أداء الموظفين، وتم رفع مؤشر نسبة استخدام الخدمات الحكومية الرقمية لخدمة الرعاية المنزلية في النصف الثاني من عام 2023، مقارنة بالنصف الأول، وهي من أعلى النسب على مستوى المؤسسة، بلغت النسبة 100% في سنة 2024».

وحول التواصل مع المرضى وعائلاتهم، أفادت الرئيسي، بأن المجلس الاستشاري للمرضى وعائلاتهم في المؤسسة، عقد في وقت سابق جلسة بهذا الخصوص في الحي التراثي بعجمان، لتسليط الضوء على خدمات الرعاية الصحية لكبار المواطنين والمقيمين. وأوضحت أن الجلسة تضمنت حضور مجموعة من كبار السن وعائلاتهم ومقدمي الرعاية، ومشاركة مستشفى عبيد الله لكبار المواطنين في رأس الخيمة، ومستشفى الأمل للصحة النفسية، وسعادة المتعاملين والرعاية الصحية الأولية في المؤسسة. كما تضمنت فعاليات الجلسة استعراض خدمات المؤسسة المقدمة لهذه الفئة المهمة في المجتمع، وإجراء جولة ميدانية في متحف عجمان، إلى جانب عقد حوار بين الحضور، واستعراض عدد من المقترحات والمبادرات النوعية التي تقدم بها أعضاء المجلس بهدف مواصلة تطوير منظومة الخدمات الصحية الاستثنائية التي تقدمها المؤسسة لكبار السن، وتحسين تجربتهم بما يفوق توقعاتهم.

وأفادت بأن المجلس الاستشاري قدم الاقتراحات لتحسين تجربة المريض، وتقديم المشورة بشأن السياسات والممارسات لدعم مشاركة المريض والأسرة، والتوصية بكيفية قياس وتقييم مشاركة المريض وعائلته، وتخطيط البرامج وتقييمها، وتقديم مدخلات حول السياسات والبرامج والممارسات الصحية.