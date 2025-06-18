«كليفلاند كلينك أبوظبي»: «مركز فاطمة بنت مبارك» يطبق أحدث الابتكارات في علاج السرطان

أبوظبي (وام)



يعتمد مركز فاطمة بنت مبارك للسرطان، التابع لمستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، نموذجاً طبياً فريداً يغطي جميع مراحل الرعاية، بدءاً من الكشف المبكر والتشخيص الدقيق، مروراً بالعلاج الجراحي والدوائي والإشعاعي، وانتهاء ببرامج إعادة التأهيل والمتابعة المستمرة، وذلك عبر فرق طبية متخصصة لكل نوع من أنواع السرطان، تواكب أحدث البروتوكولات العلاجية العالمية وتطبّقها لصالح المرضى.

وأكد الدكتور ستيفن جروبماير، رئيس معهد الأورام في المركز، خلال لقاء إعلامي بمناسبة الذكرى الثانية لتأسيسه، أن فلسفة العمل ترتكز على تقديم رعاية طبية متكاملة تحت سقف واحد، بحيث يحصل المريض منذ لحظة التشخيص على جميع خدمات التشخيص والعلاج، ضمن منظومة منسقة يديرها فريق طبي متعدد التخصصات يعمل بتناغم تام، الأمر الذي يسهم في تخفيف الأعباء النفسية والجسدية عن المرضى وعائلاتهم، ويقلل من مشقة التنقل بين المراكز العلاجية المختلفة.

وأشار جروبماير، إلى أن المركز قدّم خدماته منذ تأسيسه لأكثر من 27 ألف مريض، شملت العلاج الكيميائي والإشعاعي والتشخيصي، مع تطوير 24 برنامجاً تخصصياً دقيقاً مصمماً وفق الحالة المرضية لكل مريض، بإشراف مباشر من فرق طبية متخصصة.

وفي الجانب البحثي، أكد أن المركز أطلق برنامجاً متقدماً للتجارب السريرية يمثّل محركاً رئيسياً لاستقدام العلاجات المبتكرة للدولة، خاصة للحالات المعقدة، مشيراً إلى امتلاك المركز بنية تحتية بحثية متكاملة تشمل صيدلية بحثية متقدمة وفريق ممرضات أبحاث مؤهلات عالمياً، ما يتيح للمرضى المشاركة في تجارب سريرية متقدمة داخل الدولة. وأضاف أن الابتكار يمتد ليشمل مراقبة المرضى عن بُعد بعد مغادرتهم المستشفى من خلال أنظمة مراقبة متطورة تعتمد على أجهزة «Bio-button» الطبية عالية الدقة، التي ترصد بشكل مستمر العلامات الحيوية للمريض، وتتيح للفريق الطبي التدخل المبكر عند ظهور أي مؤشرات صحية مقلقة.



الجراحة الروبوتية

يوفر المركز جميع أنواع العمليات الجراحية الدقيقة داخل الدولة، بما يغني المرضى عن عناء السفر للعلاج في الخارج، من خلال التحول الجذري الذي أحدثته الجراحة الروبوتية، إذ باتت العمليات المعقدة تجرى عبر شقوق صغيرة، ما يقلص فترة النقاهة ويعجّل تعافي المرضى الذين أصبح العديد منهم قادرين على الحركة في اليوم ذاته بعد الجراحة، ومغادرة المستشفى خلال أيام معدودة.

وتشمل نطاقات الجراحات الروبوتية سرطانات الرئة والمريء والمعدة والكلى والبروستاتا والمثانة والثدي والمبيض والرحم.