وفد من «أسرية الشارقة» يزور «دبي لرعاية النساء والأطفال»

دبي (الاتحاد)



استقبلت مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال وفداً من إدارة التنمية الأسرية وفروعها بالشارقة برئاسة جواهر الريامي، مدير فرع دبا الحصن، بهدف الاطلاع على أفضل الممارسات المعتمدة بقطاع الدعم النفسي، ونظريات الإرشاد الأسري، بالإضافة إلى التعرف على تقنيات العلاج، وآليات العمل.

واشتمل برنامج الزيارة على عرض تقديمي شامل حول أبرز البرامج والخدمات النفسية والقانونية التي تقدمها المؤسسة، تلاه جولة ميدانية في المرافق الداخلية، تضمنت غرفة الاسترخاء، وأساليب التمكين النفسي والاجتماعي، إلى جانب استعراض آليات التعامل مع الحالات القانونية ومبادرات دعم المتعاملين.

وفي هذا السياق، أكدت شيخة سعيد المنصوري، المدير العام بالإنابة لمؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، أن المؤسسة تضع تبادل المعرفة والخبرات في صميم استراتيجيتها لتعزيز منظومة الرعاية الاجتماعية، مشيرة إلى أن الزيارات المؤسسية تسهم في خلق بيئة تكاملية تعزز جودة الخدمات المقدمة. وقالت: «نؤمن بأن توحيد الجهود وتبادل الخبرات بين المؤسسات الاجتماعية في الدولة هو الطريق الأمثل لتحقيق نقلة نوعية في الخدمات الموجهة للنساء والأطفال، ونتطلع إلى تعاون متجدد ومثمر مع شركائنا في دبا الحصن».

من جانبها، أوضحت د. آمنة المطوع أن هذه الزيارة تمثل محطة مهمة ضمن مسار طويل من التعاون البنّاء مع مختلف الجهات المعنية بالشأن المجتمعي، لافتة إلى أن المؤسسة تواصل العمل على تطوير أدواتها العلاجية والتأهيلية، بما يتماشى مع أحدث النظريات والممارسات العالمية.

وأضافت: «نحرص في المؤسسة على توفير بيئة علاجية متكاملة تدمج بين الخدمات النفسية والاجتماعية والقانونية، وتدعم تمكين الأسرة، وبناء كوادر مؤهلة في هذا المجال الحيوي على المستويين المحلي والإقليمي».

بدورها، عبّرت جواهر الريامي، مدير فرع دبا الحصن، عن تقديرها لحفاوة الاستقبال، مشيدةً بمستوى التكامل المؤسسي والخدمات المتقدمة في مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال. وقالت: «ننظر إلى هذه الزيارة كفرصة قيّمة للاطلاع على تجربة المؤسسة الرائدة في تقديم الدعم النفسي والاجتماعي، ونؤمن بأهمية تعزيز قنوات التواصل، بما يسهم في تطوير منظومة الرعاية والتمكين الأسري على مستوى الدولة».