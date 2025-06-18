طلبة الثاني عشر راضون عن «الدراسات الاجتماعية»

إبراهيم سليم، دينا جوني (أبوظبي، دبي)



سادت حالة من الارتياح والرضا بين طلبة الثاني عشر بقسميه العام والمتقدم، الذين أدوا الاختبار الأخير في مادة الدراسات الاجتماعية، للفصل الدراسي الثالث من العام الدراسي 2024/ 2025، فيما يتبقى اليوم الاختبار الأخير الخاص بالطلبة الذين اختاروا مادة الأحياء لينهوا عامهم الدراسي، وبذلك يتم إسدال الستار على امتحانات العام الدراسي الحالي.

وأجمع الطلبة من القسمين العام والمتقدم على أن الاختبار كان في مستوى الطالب المتوسط، ولم يواجهوا أي صعوبات في الأسئلة مع احتوائها على بعض الأسئلة التي تظهر التميز بين الطلبة. كما أكد الطلبة على أن الجو العام داخل اللجان وتهيئة الأجواء كان ملائماً للطلبة طيلة الاختبارات، وتوفير كافة الخدمات الطلابية المساعدة من مياه وخدمات تقنية، وغيرها مما يحتاجه الطالب، ما أشعرهم براحة نفسية.

وقال كل من الطلاب عبدالله أشرف، وسفيان سمير مروان العطار، معاذ عبدالنافع، من القسم العام: الامتحان في مستوى الطالب المتوسط، وتضمن 25 سؤال اختيار من متعدد، إلا أن سؤالاً حول مصادر الطاقة في السنوات القادمة اختلفت الآراء حوله، لكن بوجه عام اختبار الدراسات الاجتماعية كان مرضياً وختامه مسك، ولا ننكر أن الامتحان متوسط المستوى، لكن بعض الأسئلة فيها غموض، واحتاجت إلى تركيز في الخيارات، وهذا أمر طبيعي، حيث تبرز الفروقات الفردية بين الطلبة.

وقال الطلاب توفيق عمر، وزايد يوسف عبدالكريم الحبال، وعمر عز الدين، ومحمد الهاملي، وإبراهيم محمد خليل، وخير محمد، ومحمد أيهم، ومؤيد الجزولي، من القسم المتقدم، إن الامتحان سهل وفي مستوى الطالب المتوسط، ومع ذلك تضمن أسئلة أربكت الطلبة نوعاً ما، خاصة أن هذه المادة من المواد التي ترفع الدرجات ويعتمد عليها الطلبة لتحقيق معدلات تساعدهم في اختيار الجامعات المناسبة.

وأكد الطالب سيف خالد من المسار العام أن «الورقة الامتحانية كانت شاملة ولكنها غير معقدة، وتتناسب مع الوقت المخصص للإجابة». وأضاف أن فهم المقرر ومراجعة الملخصات أسهما بشكل كبير في تسهيل الحل.

فيما أشارت الطالبة مريم عبدالله من مسار النخبة إلى أن الأسئلة «اعتمدت على الفهم والاستيعاب والحفظ، وهو ما يعكس روح المادة ويختبر قدرات الطالب على ربط المعلومات بالمجتمع الإماراتي».

وأشاد عدد من المعلمين والمشرفين بحسن تنظيم الامتحان والتزام الطلبة بالإجراءات، مؤكدين أن سير الاختبار الإلكتروني تم دون أعطال تقنية.

أما طلبة صفوف النقل في بعض المدارس الخاصة، فقد واجهوا بعض المشاكل التقنية، ولم يتمكنوا من فتح الاختبار، فيما انقطع الاختبار من منتصفه مع طلبة آخرين. وأكدت الوزارة في بيان لها أنه تمت معالجة المشكلة في وقت قياسي بالتنسيق مع مزوّد الخدمة، وإخطار إدارات المدارس الخاصة بتمديد فترة الدخول للاختبار.

ويختتم طلبة الثاني عشر اليوم امتحاناتهم بأداء اختبار مادة الأحياء، وسط مراجعات نهائية في المدارس.



الأسهل في رأس الخيمة

وصف طلبة الثاني عشر بمنطقتي رأس الخيمة وأم القيوين التعليمية اختبار مادة الدراسات الاجتماعية، بأنها أسهل مادة مرّت عليهم مقارنة ببقية الاختبارات، مؤكدين أن الأسئلة كانت سهلة وواضحة ولا تحتاج إلى جهد للإجابة عنها.

وقال الطالب سلطان القيشي، «مسار عام» إن الاختبار شمل 20 سؤالاً إلكترونياً، موزعة على 4 قطع، كل قطعة عليها خمسة أسئلة وجميعها إلكترونية، والتي اتصفت بأنها بسيطة، ولم تأخذ منهم وقتاً طويلاً للإجابة عنها، لافتاً إلى أنه استطاع الانتهاء من الاختبار في نصف الوقت المحدد له. وأضاف الطالب سيف السلحدي من مدرسة المطاف للتعليم الثانوي في المسار العام: أن أسئلة مادة الدراسات الاجتماعية، كانت سهلة، لافتاً إلى أنه يتوقع تحقيق درجات عالية في هذه المادة، ستساعده على زيادة نسبة تفوقه. وأكد طلاب أم القيوين اجتيازهم الاختبار بسهولة، وفي نصف الفترة الزمنية المحددة له.