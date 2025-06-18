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اعتماد ترخيص 32 منشأة اجتماعية جديدة في الشارقة

اعتماد ترخيص 32 منشأة اجتماعية جديدة في الشارقة
19 يونيو 2025 01:46

الشارقة (وام)

اعتمدت دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، ممثلة في إدارة ترخيص وتطوير العمل الاجتماعي، ترخيص 32 منشأة اجتماعية جديدة في الإمارة، في إطار جهودها الرامية إلى تنظيم القطاع الاجتماعي والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار في هذا القطاع الحيوي.
وأكدت خلود النعيمي، مديرة إدارة ترخيص وتطوير العمل الاجتماعي، أن المنشآت الجديدة تقدم خدمات متنوعة تشمل التربية الخاصة، والجلسات التأهيلية الفردية، ودعم صعوبات التعلم، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز الدعم للفئات المجتمعية، خصوصاً الفئات الأكثر عرضة للضرر. وأشارت النعيمي إلى أن الدائرة أدخلت أنشطة تُرخص لأول مرة في الإمارة، مثل خدمات «التدخل المبكر»، و«التأهيل المهني لذوي الإعاقة»، و«تنمية المهارات»، بناءً على احتياجات مجتمعية موثقة، مع اعتماد معايير دولية متوافقة مع التشريعات المحلية لضمان جودة الخدمات. وشملت التوسعة الجغرافية ترخيص ثلاثة مراكز جديدة في مدينة خورفكان، ومركز في مدينة الذيد، ضمن خطة لتغطية مختلف مناطق الإمارة وفقاً للاحتياجات الفعلية.

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