مبادرات ذكية وتقنيات أمنية متقدمة قدمتها «شرطة أبوظبي»

أبوظبي (الاتحاد)



تشارك القيادة العامة لشرطة أبوظبي، وبصفتها الشريك الحكومي الرسمي في أعمال قمة أبوظبي للبنية التحتية 2025. وعرضت «شرطة أبوظبي» في جناحها مجموعة من المبادرات الذكية والتقنيات الأمنية المتقدمة التي طوّرتها لتعزيز جودة الحياة والأمن ضمن جهودها المستمرة لتعزيز التنسيق والتكامل مع مختلف القطاعات الحكومية والخاصة، ودعم تطوير بنية تحتية مستدامة وآمنة في إمارة أبوظبي.

وأكد العميد خالد عبدالله الخوري، مدير قطاع دعم اتخاذ القرار والتطوير المؤسسي، أن مشاركة «شرطة أبوظبي» في هذه القمة في نسختها الأولى تمثل تجسيداً لالتزامها بدورها شريكاً فاعلاً في دعم أهداف التنمية المستدامة، وبناء مستقبل ذكي ومستدام.