تفاهم بين «قطارات الاتحاد» ومركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية

أبوظبي (الاتحاد)



وقعت قطارات الاتحاد، المطوّر والمشغّل لشبكة السكك الحديدية الوطنية في دولة الإمارات، مذكرة تفاهم مع مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية، وذلك خلال فعاليات قمة أبوظبي للبنية التحتية 2025.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون بما يضمن التوافق الاستراتيجي، والتخطيط الفعّال، والتنسيق الموجه في تنفيذ مشاريع البنية التحتية، وبما يدعم الأهداف التنموية الطموحة لإمارة أبوظبي.

وشهد مراسم التوقيع معالي محمد علي الشرفا، رئيس دائرة البلديات والنقل - أبوظبي، ووقع مذكرة التفاهم كل من شادي ملك، الرئيس التنفيذي لشركة قطارات الاتحاد، وميسرة محمود عيد، المدير العام لمركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية.

وبموجب مذكرة التفاهم، تشمل مجالات التعاون تبادل المعرفة بشأن الدراسات والتصاميم والخطط الهندسية، واستراتيجيات التطوير المتعلقة بمشاريع قطارات الاتحاد. كما سيعمل الطرفان على تحديد مجالات التنسيق المشتركة لتعزيز فرص التكامل بينهما في مجال البنية التحتية، لتتماشى مع الخطط الخمسية للمشاريع الرأسمالية في إمارة أبوظبي.