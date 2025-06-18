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ناصر أحمد خليفة السويدي يساهم بـ 5 ملايين درهم دعماً لحملة «وقف الحياة»

ناصر أحمد خليفة السويدي يساهم بـ 5 ملايين درهم دعماً لحملة «وقف الحياة»
19 يونيو 2025 01:46

أبوظبي (وام)

ساهم رجل الأعمال الإماراتي، ناصر أحمد خليفة السويدي بمبلغ 5 ملايين درهم لصالح حملة «وقف الحياة» لدعم المصابين بالأمراض المزمنة، التي تنظمها هيئة الأوقاف وإدارة أموال القصر «أوقاف أبوظبي»، تحت شعار «معك للحياة».
وتأتي المساهمة دعماً لمستهدفات الحملة التي تسعى إلى توفير تمويل مستدام ومستمر للمساعدة في علاج المصابين بالأمراض المزمنة من الفئات الأكثر احتياجاً، ودعم المنظومة الصحية، وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات المستقبلية، حيث تسعى الحملة إلى جمع المساهمات لإنشاء وقف يخصص لدعم نفقات علاج المصابين بالأمراض المزمنة المحتاجين، إضافة إلى استثمار أموال الوقف في تطوير الخدمات الصحية، وتوفير الأدوية والرعاية الصحية للمرضى.
 وقال ناصر أحمد خليفة السويدي، إن الاستدامة أصبحت نهجاً يميز العمل الخيري والإنساني في دولة الإمارات التي تعمل، من خلال نشر الوقف واستثمار ريعه، على توسيع التأثير الإيجابي لعمل الخير ليمتد إلى عدد أكبر من المستفيدين، وإلى إحداث فارق في تنمية القطاعات المجتمعية، سواء على المستوى المحلي أو العالمي، وهو ما يعد نموذجاً في ترسيخ مفاهيم جديدة في العمل الخيري والإنساني المستدام. وأضاف أن التضامن والتكافل الذي نشهده في مجتمع الإمارات يقدم مثالاً استثنائياً على مجتمع متماسك يتوحد يداً بيد خلف قيم الخير، ونحن في «عام المجتمع»، تعكس الاستجابة الواسعة التي تحظى بها المبادرات المجتمعية، مثل حملة «وقف الحياة»، قوة التلاحم في مجتمعنا، ما يعطي تفاؤلاً أكبر بمستقبل أفضل للوطن وأبنائه.
 وتشهد حملة «وقف الحياة» لدعم المصابين بالأمراض المزمنة، منذ انطلاقها، إقبالاً لافتاً من الأفراد والمؤسسات وشركات القطاع الخاص ومجتمع الأعمال؛ بهدف المساهمة في تعزيز استدامة خدمات الرعاية الصحية.

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