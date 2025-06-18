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سفير الإمارات يقدم أوراق اعتماده إلى رئيس موزمبيق

منصور الجويعد خلال تقديم أوراق اعتماده إلى رئيس موزمبيق (وام)
19 يونيو 2025 01:46

مابوتو (وام)

قدم منصور محمد الجويعد، أوراق اعتماده إلى فخامة دانييل تشابو، رئيس جمهورية موزمبيق، سفيراً لدولة الإمارات لدى جمهورية موزمبيق، وذلك خلال اللقاء الذي عُقد في القصر الرئاسي في العاصمة مابوتو.
ونقل السفير تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، إلى فخامته وتمنياتهم لبلاده وشعبه بالمزيد من التقدم والازدهار.
من جانبه، حمّل فخامة رئيس جمهورية موزمبيق، السفير تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياته لدولة الإمارات حكومة وشعباً بالمزيد من التطور والنماء.
‎وتمنّى فخامته للجويعد، التوفيق في مهام عمله في تعزيز العلاقات الثنائية بالمجالات المختلفة، مؤكداً استعداد بلاده لتقديم كل دعم ممكن لتسهيل مهامه.

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