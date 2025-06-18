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علوم الدار

محمد الشرقي: تطوير منظومة التعليم ومواكبة النمو الاقتصادي والمعرفي

محمد الشرقي لدى استقباله رئيس جامعة الفجيرة (وام)
19 يونيو 2025 01:47

الفجيرة (وام)

التقى سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، رئيس مجلس أمناء جامعة الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، الدكتور سليمان الجاسم، رئيس جامعة الفجيرة. واطلع سموه، خلال اللقاء، على الخطة الاستراتيجية الجديدة للجامعة (2025-2030)، وبرامجها الأكاديمية الجديدة.
 وأكد سموه التزام إمارة الفجيرة بتطوير منظومة التعليم وجودته، تحقيقاً لرؤيتها في مجال التميز الأكاديمي، مشيراً إلى توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الفجيرة، بمواكبة تطلعات النمو الاقتصادي والمعرفي في الإمارة، واحتياجات سوق العمل في الدولة، وفق معايير أكاديمية عالية المستوى والكفاءة والمخرجات.
 كما أشار سموه إلى أهمية بناء جسور فاعلة وداعمة لأهداف الجامعة، وتأهيل الكوادر الطلابية، عبر شراكات مستدامة مع المؤسسات الحكومية والخاصة في الإمارة، وتطوير البنية التحتية؛ بهدف توفير بيئة تعليمية حديثة ومحفزة تعزز جودة العملية التعليمية ونتائجها.
 وجرى، خلال الاجتماع، استعراض خطة الجامعة التي تستند إلى نموذج حوكمة حديث وشراكات فاعلة، وتهدف إلى تعزيز جودة التعليم والبحث العلمي، وتمكين الطلبة، وتأهيل الكوادر وفق معايير وطنية ودولية.  كما اطلع سموه، خلال الاجتماع، على محاور عمل الخطة، التي تشمل إطلاق برامج أكاديمية مبتكرة ومتطورة في درجتي البكالوريوس والماجستير، وإطلاق استراتيجية تسويقية جديدة لاستقطاب الطلبة الدوليين من خارج الإمارات؛ بهدف تعزيز التنوع الثقافي والانفتاح الأكاديمي، وتعزيز الشراكات مع القطاعين العام والخاص لضمان مواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل المتجدد، والاستثمار في مجالي البحث العلمي والابتكار.  
وقدم فريق الجامعة الشكر والامتنان لسمو ولي عهد الفجيرة على دعمه المتواصل لعمل الجامعة ومتطلبات تطويرها بما يعزز موقعها بين جامعات الدولة في قطاع التعليم العالي. حضر الاجتماع الدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.

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