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علوم الدار

عبدالله آل حامد: استلهام أفضل الممارسات العالمية لتطوير الإعلام الوطني

عبدالله آل حامد خلال اللقاء (الصور من وام)
19 يونيو 2025 01:47

كان -فرنسا (وام)

شهد معالي عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس المكتب الوطني للإعلام، رئيس مجلس إدارة مجلس الإمارات للإعلام، جلسة حوارية تناولت تعزيز التعاون والابتكار في قطاع الإعلام والتسويق في عصر الذكاء الاصطناعي، وذلك ضمن فعاليات مهرجان كان ليونز للإبداع - Cannes Lions International Festival of Creativity أحد أكبر المهرجانات العالمية في مجالات الإعلان، والإعلام، والابتكار الإبداعي، ويُعقد سنوياً في مدينة «كان» بفرنسا في إطار الجولات التحضيرية لعقد قمة «بريدج» المرتقبة في أبوظبي ديسمبر المقبل. وناقشت الجلسة -التي نظمتها استوديوهات لوس أنجلوس تايمز وشركة التسويق وخدمات التكنولوجيا مونكس، واستضافت السير مارتن سوريل، رجل الأعمال والشخصية المرموقة في مجال الإعلام والتسويق، ويليام آي. آم، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة FYI.AI- التحديات والفرص التي يفرضها الذكاء الاصطناعي على صناعة الإعلام، وكيف يمكن للشركات استخدام هذه التقنيات لتحسين تجربة الجمهور، وتخصيص المحتوى، وتعزيز الكفاءة التشغيلية.

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وتعليقاً على الجلسة، قال معالي عبدالله آل حامد: «اليوم وفي ظل المتغيرات الرقمية الكبيرة أصبحنا في حاجة إلى إعلام يواكب التغير، ويحتضن الابتكار، ويعيد تعريف أدواته وتوسيع شراكاته، ليبقى مواكباً لمسيرة التنمية المستدامة للمجتمعات، عبر استلهام أفضل الممارسات العالمية بما يسهم في تطوير القطاع الإعلامي الوطني، وتعزيز قدرته على مواكبة تطلعات القيادة الرشيدة ورؤيتها المستقبلية نحو إعلام ريادي، مبتكر، ومؤثر على المستويين الإقليمي والدولي.
إلى ذلك، التقى معالي عبدالله آل حامد، برونو لامبرتيني، الرئيس التنفيذي لشركة «مونكس»، وجرى بحث سبل التعاون المشترك، والاستفادة من خبرات الشركة في دمج التكنولوجيا مع الاستراتيجيات التسويقية المبتكرة. وناقش معاليه، مشاركة «مونكس» في قمة «بريدج» في أبوظبي، بما يسهم في فتح آفاق جديدة لتطوير حلول تسويقية رقمية تواكب التطورات العالمية، وتدعم تحقيق رؤية الإمارات المستقبلية.

 

المكتب الوطني للإعلام
مجلس الإمارات للإعلام
عبدالله آل حامد
الإعلام
الذكاء الاصطناعي
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