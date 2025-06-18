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سعود بن صقر وخليفة بن طحنون يحضران أفراح الخوري في أبوظبي

سعود بن صقر في صورة جماعية لدى حضوره حفل الاستقبال (الصور من وام)
19 يونيو 2025 01:47

أبوظبي (وام)

حضر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، يرافقه الشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير في رأس الخيمة، أمس، حفل الاستقبال الذي أقامه يونس حاجي عبدالله الخوري، بمناسبة زفاف نجله محمد، إلى كريمة عثمان حاجي عبدالله الخوري.


وقدّم سموه، خلال الحفل الذي أقيم في نادي ضباط القوات المسلحة بأبوظبي، التهاني والتبريكات للعروسين وذويهما، متمنياً لهما حياة أسرية سعيدة وهانئة.

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كما حضر معالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، حفل استقبال أقامه يونس حاجي عبدالله الخوري، بمناسبة زفاف نجله «محمد» إلى كريمة عثمان حاجي عبدالله الخوري. وأعرب معالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد عن خالص التهاني للعروسين وذويهما، متمنياً لهما حياة أسرية هانئة وسعيدة. حضر حفل الاستقبال، الذي أقيم أمس في قاعة «إرث أبوظبي»، عدد من كبار المسؤولين وأقارب العروسين وجمع من المدعوين.

سعود بن صقر
خليفة بن طحنون
يونس الخوري
رأس الخيمة
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