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سلطان بن أحمد القاسمي يزور مركز الإصلاح والتوجيه الأسري بالشارقة

سلطان بن أحمد خلال زيارته مركز الإصلاح والتوجيه الأسري بالشارقة (وام)
19 يونيو 2025 01:47

الشارقة (وام)

زار سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة رئيس مجلس القضاء، صباح أمس، مركز الإصلاح والتوجيه الأسري التابع لمجلس القضاء بالشارقة، والواقع في منطقة اليرموك.
وتجوّل سموه في أروقة ومرافق المركز المتنوعة، والذي يقدم خدمات جليلة للأسرة والمجتمع، ويعتبر خط الدفاع الأول لحماية الأسرة ضد كل ما يهدد استقرارها من النزاعات والمشكلات الاجتماعية بين أفرادها.
وتفقد سمو رئيس مجلس القضاء عدداً من أقسام المركز الخاصة بالإجراءات القضائية مثل قسم التنفيذ وقسم التوثيقات، مستمعاً سموه إلى شرحٍ مفصل حول ما تقدمه الأقسام من خدمات متنوعة ومتكاملة للجمهور من رواد المركز الذي يعمل على حل أي نزاع بين الأطراف المختلفة في الأسرة قبل الخوض والبدء في إجراءات القضايا.
وحضر سمو رئيس مجلس القضاء، جانباً من ورشة عمل بعنوان فيتامينات الحياة الزوجية، وهي جانب من الفعاليات المستمرة لبث الوعي بين أفراد الأسرة وحل المشكلات.
وتعرّف سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، خلال الزيارة، على أهداف المركز، إلى جانب استعراض عدد من الإحصائيات الخاصة بالدعاوى التي تسلمها المركز، والتي تم الصلح فيها، حيث بلغت 1356 دعوى تم استكمال إجراءات التصالح فيها.
 إلى ذلك، ترأّس سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس القضاء، أمس، اجتماع المجلس الذي عُقد في مقر الدائرة القانونية لحكومة الشارقة.
ورحب سموه في مستهل الاجتماع بالأعضاء مشيداً بالجهود الكبيرة المبذولة، والتي تعمل على المحافظة على المكتسبات وتطوير الخدمات القضائية المقدمة للمتعاملين بنزاهة وشفافية.
وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.
واعتمد المجلس محكمة الأسرة كمحكمة متخصصة، وتكليف دائرة التفتيش القضائي بإعداد اللوائح الخاصة بها.
كما وجّه المجلس بتشكيل لجنة لإدارة أموال القُصّر ومن في حُكمهم وإعداد خطة مالية لإدارتها ومتابعة استثمار هذه الأموال بما يحقق مصلحة القاصر ويضمن سلامة الأموال.

صندوق النفقة
اعتمد المجلس إنشاء صندوق النفقة الذي يعنى بضمان وصرف النفقة العاجلة للمستحقين خصوصاً فئتي المرأة والأطفال، وذلك في حال تعذّر الحصول عليها من المُنفق كالزوج أو الأب لأسباب قانونية أو مالية، مما يعزّز الحماية الاجتماعية والعدالة الأسرية في الإمارة، على أن يتم استرداد المبالغ المصروفة من المُنفق بناءً على الآلية المقترحة.

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