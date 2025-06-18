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علوم الدار

«مؤسسة حمدان» عضواً باللجنة المشرفة على دراسة «واقع المعلمين»

«مؤسسة حمدان» عضواً باللجنة المشرفة على دراسة «واقع المعلمين»
19 يونيو 2025 01:47

دبي (وام)

اعتمد الفريق الدولي للمعلمين مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية، عضواً في اللجنة العليا المشرفة على الدراسة العالمية الشاملة، التي تُجريها المنظمة لرصد وتحليل واقع المعلمين على مستوى العالم.
جاء ذلك خلال الاجتماع الأخير لمجلس إدارة الفريق الدولي المعني بالمعلمين، في إطار أهداف التعليم حتى عام 2030، بحضور ستيفانيا جيانيني، المدير العام المساعد لقطاع التعليم في اليونسكو، والدكتور خليفة السويدي، المدير التنفيذي لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم، إلى جانب عدد من الخبراء وأعضاء الفريق من مختلف الدول. 
وأوضح الدّكتور خليفة السويدي، المدير التنفيذي لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية، أن انضمام المؤسسة إلى عضوية اللجنة العليا، يأتي تتويجاً لدورها الريادي في دعم المعلمين وتعزيز المبادرات التربوية على المستويين الإقليمي والدولي، وذلك بتوجيهات من الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، الرئيس الأعلى للمؤسسة.

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مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية
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