«هيئة المعرفة» تطلق مجلس طلبة دبي للعام الدراسي المقبل

دبي (الاتحاد)



أطلقت هيئة المعرفة والتنمية البشرية «مجلس طلبة دبي» للعام الدراسي المقبل 2025–2026، وذلك ضمن مبادرة «قادة الغد» في استراتيجية التعليم في الإمارة 2033.

ويُعد المجلس خطوة محورية نحو تعزيز صوت طلبة دبي، وضمان أن تكون آراؤهم محوراً أساسياً في تطوير السياسات التعليمية ضمن منظومة التعليم الخاص في دبي، بالإضافة إلى تعزيز بيئة تعليمية أكثر شمولاً ومرونةً وابتكاراً، تتماشى مع احتياجات المجتمع وتطلعاته.

ويضم المجلس في عضويته 15 طالباً وطالبة، من بينهم طلبة إماراتيون، للعام الدراسي المقبل 2025–2026، من الصف التاسع حتى الصف الثاني عشر، أو ما يعادلها في المناهج التعليمية المختلفة المطبقة في دبي، كما سيعكس المجلس التنوع الذي يُعد سمة مميزة لمنظومة التعليم الخاص في الإمارة.

وقالت د. آمنة المازمي، المدير التنفيذي لقطاع التطوير والتنمية البشرية في دبي: «ترتكز استراتيجية التعليم في دبي 2033 على مبدأ أن الطلبة شركاء في تصميم رحلتهم التعليمية، ويُعد هذا المجلس منصة رائدة تعبّر عن صوت الطلبة، وتمكّنهم من المساهمة في تشكيل مستقبل التعليم في الإمارة».