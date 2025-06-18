الخميس 19 يونيو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«هيئة المعرفة» تطلق مجلس طلبة دبي للعام الدراسي المقبل

«هيئة المعرفة» تطلق مجلس طلبة دبي للعام الدراسي المقبل
19 يونيو 2025 01:47

دبي (الاتحاد) 

أطلقت هيئة المعرفة والتنمية البشرية «مجلس طلبة دبي» للعام الدراسي المقبل 2025–2026، وذلك ضمن مبادرة «قادة الغد» في استراتيجية التعليم في الإمارة 2033.
ويُعد المجلس خطوة محورية نحو تعزيز صوت طلبة دبي، وضمان أن تكون آراؤهم محوراً أساسياً في تطوير السياسات التعليمية ضمن منظومة التعليم الخاص في دبي، بالإضافة إلى تعزيز بيئة تعليمية أكثر شمولاً ومرونةً وابتكاراً، تتماشى مع احتياجات المجتمع وتطلعاته.
ويضم المجلس في عضويته 15 طالباً وطالبة، من بينهم طلبة إماراتيون، للعام الدراسي المقبل 2025–2026، من الصف التاسع حتى الصف الثاني عشر، أو ما يعادلها في المناهج التعليمية المختلفة المطبقة في دبي، كما سيعكس المجلس التنوع الذي يُعد سمة مميزة لمنظومة التعليم الخاص في الإمارة.
وقالت د. آمنة المازمي، المدير التنفيذي لقطاع التطوير والتنمية البشرية في دبي: «ترتكز استراتيجية التعليم في دبي 2033 على مبدأ أن الطلبة شركاء في تصميم رحلتهم التعليمية، ويُعد هذا المجلس منصة رائدة تعبّر عن صوت الطلبة، وتمكّنهم من المساهمة في تشكيل مستقبل التعليم في الإمارة». 

أخبار ذات صلة
«البنك الدولي»: 30 مليون دولار لتلبية احتياجات الشعب اليمني
«مؤسسة حمدان» عضواً باللجنة المشرفة على دراسة «واقع المعلمين»
التعليم
هيئة المعرفة والتنمية البشرية
هيئة المعرفة
دبي
آخر الأخبار
مبابي إلى المستشفى بسبب التهاب المعدة والأمعاء
الرياضة
مبابي إلى المستشفى بسبب التهاب المعدة والأمعاء
اليوم 18:01
«كيالامي» تقرب جنوب أفريقيا من العودة لاستضافة «فورمولا1»
الرياضة
«كيالامي» تقرب جنوب أفريقيا من العودة لاستضافة «فورمولا1»
اليوم 17:58
«الإمارات للمكتبات» تنظم لقاء المكتبات الأكاديمية
التعليم والمعرفة
«الإمارات للمكتبات» تنظم لقاء المكتبات الأكاديمية
اليوم 17:54
محمد بن راشد: تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للدولة بلغت 167 مليار درهم
علوم الدار
محمد بن راشد: تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للدولة بلغت 167 مليار درهم
اليوم 17:50
ثوران أكبر بركان نشط في أوروبا
الأخبار العالمية
ثوران أكبر بركان نشط في أوروبا
اليوم 17:38
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©