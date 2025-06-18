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علوم الدار

بالتعاون مع ميتا.. سيف بن زايد يعلن إطلاق ميزة مبتكرة لحماية المراهقين من المحتوى الضار

سيف بن زايد: حماية الأجيال مسؤولية مشتركة
19 يونيو 2025 00:40

أعلن الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، عن إطلاق ميزة مبتكرة على إنستغرام بالتعاون مع ميتا هي الأولى من نوعها في المنطقة، تعزز إشراف الأسرة وتحمي المراهقين من المحتوى الضار.
وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «بالتعاون مع @Meta، أطلق مجلس جودة الحياة الرقمية ميزة مبتكرة على إنستغرام هي الأولى من نوعها في المنطقة، تعزز إشراف الأسرة وتحمي المراهقين من المحتوى الضار».
وأضاف سموه: «بروحٍ تستلهم رؤية القيادة الرشيدة في بناء مجتمع رقمي آمن ومستدام، أطلق مجلس جودة الحياة الرقمية، بالشراكة مع شركة “ميتا”، ميزة مبتكرة على “إنستغرام” تُعد الأولى من نوعها في المنطقة، توفّر أدوات إشرافية ذكية تعزز دور الأسرة، وتحمي المراهقين من المحتوى الضار، بما يرسّخ بيئة رقمية ترتقي بجودة الحياة وتعزز القيم الإيجابية والانتماء الوطني».
وتابع سموه: «وجاء إطلاق هذه المبادرة تتويجاً لشراكة وطنية جمعت الجهات الحكومية والخاصة والخبراء، ضمن منظومة متكاملة تستشرف تحديات الفضاء الرقمي وتبتكر الحلول بوعي واستباق».
وأضاف سموه: «كما سعدتُ بالمشاركة في حلقة شبابية ناقشنا خلالها أبرز التحديات الرقمية وسبل تعزيز الوعي والاستخدام الإيجابي للتقنية».
وقال سموه: «ونؤكد أن حماية الأجيال مسؤولية مشتركة، تتطلب تفاعل الأسرة والمؤسسات مع هذه الجهود، فالمستقبل الرقمي يُبنى بوعي اليوم، والتكامل المجتمعي هو الأساس لصون الهوية الرقمية وضمان غدٍ أكثر أماناً واستقراراً».
واختتم سموه: «شكراً لشركة “ميتا” على هذا التعاون البنّاء، وشكراً للمجتمع الإماراتي الواعي والداعم لكل مبادرة تصبّ في صالح أبنائنا ومستقبلهم الرقمي الآمن».
خطوات تفعيل ميزة حسابات المراهقين على انستغرام: https://rb.gy/igumh5

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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