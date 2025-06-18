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علوم الدار

سفير الإمارات لدى بيرو يشارك في قمة المياه لأميركا اللاتينية والكاريبي

إبراهيم العلوي لدى مشاركته في المؤتمر (وام)
19 يونيو 2025 01:47

ليما (وام)

شارك إبراهيم سالم العلوي، سفير الإمارات لدى جمهورية بيرو، في مؤتمر قمة المياه لأميركا اللاتينية والكاريبي في العاصمة ليما خلال الفترة من 27 إلى 28 مايو 2025. ويأتي هذا المؤتمر في إطار الجهود الإقليمية والدولية لتعزيز الأمن المائي، ودفع مسارات الاستدامة، وتعكس مشاركة دولة الإمارات التزامها الراسخ ببناء شراكات فعالة في القضايا ذات الأولوية العالمية.
 و‎استعرض السفير، خلال مشاركته في جلسة «الرؤية العالمية لأميركا اللاتينية والكاريبي تجاه مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026»، جهود دولة الإمارات في إدارة المياه، مشيراً إلى أهمية التعاون الدولي، وتبادل الخبرات لمواجهة تحديات ندرة المياه، كما سلط الضوء على المبادرات الإماراتية الرائدة، وفي مقدمتها «مبادرة محمد بن زايد للماء»، التي تهدف إلى رفع مستوى الوعي العالمي حول أزمة ندرة المياه، وتشجيع تطوير حلول تكنولوجية مبتكرة، وتعزيز الاستثمارات في هذا المجال الحيوي.
 وفي سياق استضافة دولة الإمارات مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، بالشراكة مع جمهورية السنغال، المزمع عقده خلال الفترة من 2 إلى 4 ديسمبر 2026 في الإمارات، أكد السفير حرص دولة الإمارات على التزام الدولة بلعب دور محوري في تعزيز الأجندة العالمية للمياه، وتسريع تنفيذ الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بالمياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي. وأشار إلى أن المؤتمر يشكل محطة عالمية مهمة لتوسيع التعاون متعدد الأطراف، وتعزيز تبادل الخبرات، وبناء شراكات نوعية، بما يسهم في دعم استدامة الموارد المائية، وتحقيق التنمية الشاملة للجميع.
 وأكد تطلع دولة الإمارات إلى تعزيز التعاون مع مختلف الحكومات والجامعات ومؤسسات البحث العلمي والشركات من جميع أنحاء العالم لمواجهة هذا التحدي المتزايد، بما يحقق مصلحة الأجيال الحالية والمستقبلية.

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