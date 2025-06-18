الإمارات والسنغال وفرنسا تدعو لإدارة متكاملة للمياه والمحيطات

أبوظبي (وام)



استضافت الإمارات، بالشراكة مع السنغال وفرنسا ولجنة الأمم المتحدة المعنية بالموارد المائية هذا الأسبوع، فعالية جانبية رفيعة المستوى خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات لعام 2025 (UNOC3)، جمعت عدداً من القادة العالميين وممثلي مختلف القطاعات المعنية، لدعم نهج متكامل لإدارة المياه العذبة واستدامة المحيطات.

وجاءت الفعالية تحت عنوان: «تعزيز التكامل بين إدارة المياه العذبة والمحيطات: من مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات إلى مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، نحو عمل مشترك لتحقيق الاستدامة المائية»، حيث سلطت الضوء على الحاجة الملحة لاتباع نهج «من المصدر إلى البحر» الذي يؤكد العلاقة الجوهرية بين النظم الإيكولوجية للمياه العذبة والبحار.

وشارك في هذه الفعالية ممثلون عن الحكومات والأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني وخبراء فنيون، لبحث آليات فعالة لتعزيز التنسيق بين إدارة المحيطات والسواحل والمياه العذبة، حيث تركزت النقاشات على تعزيز أوجه التعاون بين أجندات المياه والمحيطات العالمية، لاسيما في سياق تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة المعني بالمياه النظيفة والصرف الصحي (SDG6)، والهدف الرابع عشر من أهداف التنمية المستدامة المعني بالحياة تحت الماء (SDG14).

واستعرض المشاركون في الاجتماع دراسات حالة للإدارة المتكاملة في سياقات محلية مختلفة، كما أكدوا أهمية التوصل إلى آليات تمويل مبتكرة، وتعزيز دور المجتمعات المحلية والشباب المحوري في مواجهة التحديات البيئية المرتبطة بالمياه والمحيطات. وفي هذا السياق، قالت باربرا بومبيلي، سفيرة البيئة في فرنسا: «هناك ضرورة ملحة لإعادة ربط قضايا المياه العذبة بالمحيطات - لا ينبغي أن ننسى أن المحيط يشكل عنصراً أساسياً في دورة الماء - الدورة الهيدرولوجية العالمية».

ومن جانبها، شددت الدكتورة موسوندا مومبا، الأمينة العامة لاتفاقية الأراضي الرطبة (اتفاقية رامسار)، على أهمية ربط هذا الاجتماع، مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات بمؤتمر الأطراف الخامس عشر لاتفاقية «رامسار»، الذي سيعقد في الفترة من 23 إلى 31 يوليو 2025 في شلالات فيكتوريا بزيمبابوي. وقالت: «ما شهدناه اليوم في هذه الجلسة يعكس سردية مهمة حول دور الإنسان على التأثير بالطبيعة بطرق غير صحية - من المصدر إلى البحر. نحن أمام فرصة لتصحيح هذا المسار، بما يحقق المنفعة للإنسان وللكوكب على حد سواء. ولهذا، تعد الأراضي الرطبة ذات أهمية محورية لهذا التغيير ولمستقبل بيئة كوكبنا».



مؤتمر (2026 UNWC)

خلال الاجتماع، قامت دولة الإمارات والسنغال - بصفتهما الدولتين المضيفتين لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام 2026 - بتسليط الضوء على رؤيتهما لعملية تحضيرية شاملة وتعاونية.

وفي هذا الصدد، أكدت شيماء قرقاش، مديرة إدارة شؤون الطاقة والاستدامة بوزارة الخارجية، ضرورة تعزيز التنسيق بين الشركاء، وقالت: «بصفتها الدولة المستضيفة لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام 2026، تلتزم دولة الإمارات بتوطيد الشراكات الشاملة التي تؤكد أهمية المياه في تعزيز الترابط بيننا جميعاً، من الأنهار الجليدية إلى المحيطات المفتوحة، حيث تؤكد مشاركة دولة الإمارات في مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات التزامنا بالتعاون متعدد الأطراف الذي يمكن أن يحقق الهدف السادس والرابع عشر من أهداف التنمية المستدامة وأجندة 2030 على نحو شامل».



العمل بروح التضامن

أكد الدكتور محمد دياتا، شيربا السنغال لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام 2026، أهمية العمل الجماعي، وقال: «من واجبنا العمل بعزيمة ووضوح وبروح التضامن، حيث إن التحديات التي نواجهها وتتمثل في التلوث وندرة المياه وفقدان التنوع البيولوجي وارتفاع مستوى سطح البحر، لا تعترف بالحدود. ولا يمكن لاستجابتنا أن تكون متفرقة. ما نقوم ببنائه اليوم يجب أن يفضي إلى أثر دائم على المستوى المحلي والعالمي، من المصدر إلى البحر، من مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات إلى مؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام 2026».

وفي ختام الجلسة، وجهت دولة الإمارات والسنغال دعوة لجميع الدول الأعضاء والجهات المعنية للانضمام إلى الاجتماع التحضيري رفيع المستوى لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 - الذي سيعقده رئيس الجمعية العامة في 9 يوليو بنيويورك - لاعتماد موضوعات الحوارات التفاعلية الستة للمؤتمر. وشهدت الفعالية حضور ممثلين عن حكومات ألمانيا وإندونيسيا والبرازيل وفيجي والبنك الدولي ومؤسسة الأنهار النظيفة التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، والوكالة الدولية لصيد الحيتان، وبرلمان الشباب العالمي من أجل المياه، بالإضافة إلى المبعوث الخاص للأمم المتحدة للمحيطات.