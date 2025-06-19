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عبدالله بن زايد يلتقي وزير الاقتصاد المكسيكي

عبدالله بن زايد يلتقي وزير الاقتصاد المكسيكي
19 يونيو 2025 10:19

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، معالي مارسيلو لويس إبرارد، وزير الاقتصاد المكسيكي ، وذلك ضمن زيارة عمل يقوم بها سموه إلى مكسيكو سيتي.

 

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، إضافة إلى مناقشة الفرص المتاحة لتوسيع التعاون في عدد من القطاعات الحيوية مثل الطاقة والتكنولوجيا المتقدمة، والأمن الغذائي.

 

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، عمق العلاقات الإماراتية المكسيكية، والحرص على بناء شراكة اقتصادية تدعم مصالحهما المشتركة، وتسهم في تحقيق التنمية الشاملة والازدهار الاقتصادي المستدام في كلا البلدين.

 

إلى ذلك وفي إطار زيارة العمل ، تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة الاستثمار في دولة الإمارات، ووزارة الاقتصاد في الولايات المتحدة المكسيكية بشأن التعاون الاستثماري بين البلدين.

 

وقع مذكرة التفاهم معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي مارسيلو لويس إبرارد، وزير الاقتصاد المكسيكي.

 

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كما تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين اتحاد غرف التجارة والصناعة في دولة الإمارات، ومجلس الأعمال المكسيكي للتجارة الخارجية والاستثمار والتكنولوجيا، بشأن تأسيس مجلس الأعمال الإماراتي المكسيكي المشترك.

 

وقع المذكرة سعيد مبارك الهاجري، مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية، وسيرجيو كونتريراس، الرئيس التنفيذي لمجلس الأعمال المكسيكي للتجارة الخارجية والاستثمار والتكنولوجيا.

 

وجرى التوقيع على الشروط المرجعية للتفاوض بشأن اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين دولة الإمارات والولايات المتحدة المكسيكية، وقعها معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي مارسيلو لويس إبرارد، وزير الاقتصاد المكسيكي.

 

حضر اللقاء معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، وسعيد مبارك الهاجري، مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية، وسالم راشد العويس، سفير الدولة لدى الولايات المتحدة المكسيكية.

 

المصدر: وام
عبدالله بن زايد
المكسيك
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