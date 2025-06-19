قرقاش: الحكمة والمسؤولية تقتضيان وقف الحرب والانخراط في التفاوض

أكد معالي الدكتور أنور محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن الهجوم الإسرائيلي على إيران والحرب الدائرة بينهما لحظة فارقة تحمل في طياتها تداعيات عميقة على البلدين والمنطقة بأسرها.

وقال معاليه إن الحكمة والمسؤولية تقتضيان وقف الحرب فورًا والانخراط في معالجة القضايا المصيرية عبر التفاوض، فهكذا تُعلِّمنا تجارب المنطقة وتاريخ حروبها. وفق حساب معاليه الرسمي على منصة إكس.