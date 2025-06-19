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علوم الدار

أطفال الإمارات يضيئون معرض بكين للكتاب 2025 بإبداعات أدبية وفنية‌

أطفال الإمارات يضيئون معرض بكين للكتاب 2025 بإبداعات أدبية وفنية‌
19 يونيو 2025 15:21

شاركت مجموعة من أطفال الإمارات الموهوبين في جناح «البيت الإماراتي» ‌بمعرض بكين الدولي للكتاب 2025‌، حيث أضاءت إبداعاتهم الأدبية والفنية المعرض ممثلين بذلك جيلاً من الأطفال الملهمين الذين يحملون رسائل كبيرة رغم أعمارهم الصغيرة، ويجسدون صورة الطفل الإماراتي على الساحة الثقافية العالمية.
ونظمت مشاركة أطفال الإمارات في فعاليات المعرض، سفارة دولة الإمارات في بكين، بمشاركة وزارة الثقافة، في مشهد يُجسد روح الريادة والتميّز وتنوع وثراء الحراك الثقافي الإماراتي. ‌ ‌
وقدم الأطفال مجموعة من القصص المصورة والكتب التفاعلية التي ألفوها بأنفسهم، وهي مستوحاة من التراث الإماراتي وقيم التسامح، إلى جانب ورش حية للرسم والكتابة‌، حيث أدار الأطفال ورشًا فنية مباشرة لتعليم زوار المعرض أساسيات الكتابة الإبداعية والرسم الكاريكاتوري، إلى جانب قراءات قصصية بلغات متعددة‌، من بينها قصص الأطفال باللغتين العربية والصينية، في خطوة ترمز إلى التقارب الثقافي بين البلدين.
وعبرت «الظبي المهيري»، البالغة من العمر عشر سنوات، وهي مؤسسة «رينبو جمني - Rainbow Chimney»، دار النشر التي تُعنى بكتب الأطفال من تأليف الأطفال أنفسهم، والمسجلة ضمن موسوعة غينيس للأرقام القياسية كونها أصغر ناشرة وكاتبة عمود في صحيفة ومجلة، وحاصلة على جائزة ديانا البريطانية، عن سعادتها بالمشاركة في جهود تمكين الأطفال وتعزيز الثقافة والتعليم المستدام.
وقالت إن مشاركتها في المعرض تهدف إلى الإسهام في نشر رسالة دولة الإمارات في تمكين الأطفال، وتعزيز القيم الثقافية والبيئية والإنسانية، من خلال كتبها ومبادراتها التي تعرض في هذا المحفل الثقافي العالمي مع شقيقيها سعيد المهيري، أصغر مؤلف في العالم، والمها المهيري، أصغر كاتبة في العالم، والذين جسدوا معاً نموذجاً عائلياً إماراتياً مُلهماً يعكس أهمية الثقافة والقراءة في تنشئة الأجيال.

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