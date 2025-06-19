«الهلال الأحمر» تطلق مبادرة «سقيا الماء» تحت شعار «لا تنسوهم»

أطلقت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، مبادرتها الإنسانية «سقيا الماء» تحت شعار «لا تنسوهم»، استجابةً لتحديات فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، واستهدافاً للفئات الأكثر هشاشة داخل الدولة وخارجها، وخاصة العاملين في المواقع المكشوفة والمحرومين من توفر مياه الشرب.

وتسعى هذه المبادرة النبيلة إلى التخفيف من آثار الصيف القاسية على الإنسان، عبر توفير احتياجات أساسية تروي عطشه وتصون كرامته، وتشمل على الصعيد المحلي، توزيع مظلات تقي من الشمس الحارقة، وعبوات مخصصة لحفظ برودة المياه، بينما تتضمن خارجياً، حفر الآبار، وتوزيع خزانات المياه، وتوفير البرادات في المناطق التي تعاني من ندرتها.

وأكدت الهيئة أن هذه الحملة تمثل امتداداً لمسيرة العطاء الإنساني لدولة الإمارات، وتجسد التزامها الدائم بحماية الإنسان أينما كان، وتعزيز حقه في الحياة الكريمة، لا سيما في ظل ما يشهده العالم من تغيرات مناخية متسارعة جعلت من المياه موردًا نادرًا وحيويًا.

وأكملت الهيئة استعداداتها لإطلاق المبادرة على نطاق واسع، وبدأت استقطاب المزيد من الشركاء والداعمين لتوسيع نطاق المستفيدين منها، محلياً ودولياً، لتصل «سقيا الأمل» إلى من هم بأمسّ الحاجة إليها.

ودعت الهيئة المحسنين وأهل الخير إلى الإسهام في دعم هذه المبادرة الخيرية، التي تُعد من أبرز مشاريع الوقف الإنساني المستدام، والتي تواصل من خلالها الإمارات تعزيز ريادتها في ميادين العطاء والعمل الإنساني.