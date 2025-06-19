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علوم الدار

انخفاض بدرجات الحرارة غداً

انخفاض بدرجات الحرارة غداً
19 يونيو 2025 17:28

 توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً على بعض المناطق الشرقية، مع انخفاض في درجات الحرارة، ورطبا ليلاً وصباح السبت مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية.
وأوضح المركز في بيانه اليومي حول حالة الطقس، أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار، و حركتها جنوبية غربية - شمالية غربية، وسرعتها / 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.و يكون الموج في الخليج العربي متوسطا إلى مضطرب أحياناً نهاراً غرباً، ويحدث المد الأول عند الساعة 20:28 والمد الثاني عند الساعة 08:17، و الجزر الأول عند الساعة 13:02 والجزر الثاني عند الساعة 03:00.
وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا ،ويحدث المد الأول عند الساعة 16:05 والمد الثاني عند الساعة 06:20، والجزر الأول عند الساعة 09:45 والجزر الثاني عند الساعة 23:39 .

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المصدر: وام
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