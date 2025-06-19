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علوم الدار

«أبوظبي للدفاع المدني» تفوز بجائزة NFPA العالمية لعام 2025

سالم الظاهري خلال تسلم الجائزة (من المصدر)
20 يونيو 2025 01:02

أبوظبي (الاتحاد)

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أعلنت الجمعية الوطنية للحماية من الحرائق (NFPA)، عن اختيار هيئة أبوظبي للدفاع المدني لنيل جائزة «المؤثر العالمي في منظومة السلامة من الحرائق وحماية الحياة» لعام 2025، تقديراً لدورها الريادي في تعزيز مفاهيم السلامة وتطبيق منظومة NFPA المتكاملة على المستوى الوطني. وقد منحت الجائزة خلال حفل «نجوم NFPA»، الذي أُقيم يوم الأحد الماضي، خلال فعاليات المؤتمر والمعرض السنوي للجمعية في مدينة لاس فيغاس.
وقد أُطلقت هذه الجائزة في عام 2024 لتكريم الجهات التي تسهم بفعالية في نشر ثقافة السلامة، من خلال تبنّي مبادئ منظومة الجمعية الوطنية للسلامة من الحرائق وحماية الحياة.
وقال العميد سالم عبد الله الظاهري، مدير عام هيئة أبوظبي للدفاع المدني: «يسعدنا الحصول على جائزة المؤثر العالمي في منظومة السلامة من الحرائق وحماية الحياة لعام 2025 من NFPA، لقد كان تعاوننا الاستراتيجي مع الجمعية الوطنية للحماية من الحرائق عاملاً محورياً في تعزيز قدرات كوادرنا المهنية وبناء منظومة متكاملة للسلامة على مستوى دولة الإمارات». 
وأشار إلى مواصلة الريادة في مجالات الابتكار والجاهزية، مؤكداً في الوقت نفسه على التزام الهيئة بحماية المجتمع وترسيخ مكانة دولة الإمارات كنموذج عالمي للتميز في مجالات السلامة والاستجابة للطوارئ.
من جانبه، أكد جيم بولي، الرئيس والمدير التنفيذي للجمعية الوطنية للحماية من الحرائق (NFPA)، أن هيئة أبوظبي للدفاع المدني تُجسد نموذجاً متقدماً للقيادة الاستشرافية في مجال السلامة، بفضل استراتيجيتها المتكاملة التي تشمل جميع عناصر منظومة السلامة من الحرائق، وتُترجم إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع.
وأوضح بولي أن التزام الهيئة بالابتكار والتدريب والتوعية، أسهم في خفض الوفيات الناتجة عن الحرائق بنسبة 64 % لكل مئة ألف شخص منذ عام 2021، مشيراً إلى أنه تم اختيار هيئة أبوظبي للدفاع المدني تقديرًا لالتزامها المتواصل بدفع بالابتكار في مجالات السلامة وتقليل المخاطر، وتعزيز بناء القدرات على مستوى دولة الإمارات.

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