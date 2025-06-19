إطلاق النسخة السادسة من حملة «صيِّف بأمان» في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، النسخة السادسة من حملة «صيِّف بأمان»، ضمن استراتيجيتها في تعزيز الأمن والأمان وإسعاد المجتمع وأمن الطرق. وتستمر الحملة حتى 31 أغسطس 2025، بهدف توعية الجمهور بالالتزام بالتدابير الوقائية، واشتراطات السلامة الضرورية لقضاء صيف آمن.

وتشارك هيئة أبوظبي للدفاع المدني في الحملة، من خلال تقديم برامج توعوية ومبادرات ميدانية تهدف إلى تعزيز الوقاية من الحرائق والحوادث خلال فصل الصيف، في إطار جهودها المتواصلة لترسيخ ثقافة السلامة، وحماية الأرواح والممتلكات، والحد من المخاطر المرتبطة بالموسم، مما يعزِّز أمن وسلامة مجتمع إمارة أبوظبي.

وتركِّز الحملة على توعية أفراد المجتمع بالإرشادات الضرورية لقضاء فصل الصيف من دون حوادث، وتقدِّم رسائل توعية لأولياء الأمور بضرورة متابعة الأبناء، وعدم ترك الأطفال في المسابح من دون رقابة، أو تركهم في المركبات للتسوق، مما يُعرِّضهم لحوادث الاختناق. وتحثُّ الحملة الأُسر على حماية الأبناء من استخدام الألعاب الإلكترونية العنيفة، التي تُنمّي العدوانية لدى الأطفال والمراهقين، إلى جانب الآثار النفسية الوخيمة التي تصل إلى حدِّ الإدمان، والانعزال والانفصال عن الواقع.

وتتعدَّد وسائل التوعية في الحملة لتشمل الوسائل الإعلامية الرقمية والمرئية والمسموعة والمقروءة، والمجالس المجتمعية، والتواصل المباشر مع الجمهور، إلى جانب تقديم النصائح والإرشادات لقيادة آمنة للمركبات بلا حوادث.

وأكَّدت شرطة أبوظبي أهمية تعزيز الوقاية والسلامة، والالتزام بالنصائح والإرشادات الشرطية والأمنية، لتعزيز حماية المساكن والممتلكات والأرواح، مناشدة الجمهور باتخاذ الإجراءات الوقائية في منازلهم عند السفر لتجنُّب الحرائق، ودعتهم إلى حفظ الأموال والمقتنيات الثمينة في أماكن آمنة كالبنوك أو الخزائن المؤمَّنة جيداً.