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علوم الدار

«شرطة أبوظبي» تنفذ حملة «تبرع بالدم وشارك في إنقاذ الأرواح»

خلال التبرع بالدم (من المصدر)
20 يونيو 2025 01:03

أبوظبي (الاتحاد)

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نفذت إدارة الخدمات الطبية في شرطة أبوظبي، حملة للتبرع بالدم بمناسبة اليوم العالمي للمتبرعين بالدم، الذي يصادف 14 يونيو سنويًا تحت شعار «تبرع بالدم شارك في إنقاذ الأرواح»، وذلك بالتعاون مع إدارة المراسم والعلاقات العامة، وبنك الدم التابع لدائرة الصحة – أبوظبي.
وأكد اللواء خليفة محمد الخييلي، مدير قطاع المالية والخدمات، حرص شرطة أبوظبي على دعم المبادرات الصحية والإنسانية التي تعكس التزامها بدورها الوطني والمجتمعي، مشيدًا بروح المسؤولية لدى المنتسبين من خلال مشاركتهم الفاعلة في حملات التبرع بالدم. وأوضح أن حملات التبرع بالدم تعد من المبادرات النبيلة، التي تجسد قيم العطاء والتكافل وتسهم في توفير الدعم الاحتياطي لبنك الدم الوطني، لا سيما في ظل الحاجة المستمرة إلى وحدات الدم لإنقاذ الأرواح.
وأكد العقيد عبدالعزيز جابر الشريف، نائب مدير إدارة الخدمات الطبية، أن الحملة تأتي ضمن البرنامج السنوي للفعاليات الصحية التي تنظمها شرطة أبوظبي، بهدف نشر الوعي الصحي بين المنتسبين وتعزيز مشاركتهم الإنسانية الهادفة في خدمة المجتمع، مشيرًا إلى أن إدارة الخدمات الطبية تواصل تنفيذ خطط شاملة لتنظيم حملات دورية على مدار العام داخل وخارج مقر القيادة.
وشهدت الحملة إقبالًا واسعًا من منتسبي القيادة العامة لشرطة أبوظبي من مختلف الإدارات الشرطية، حيث تم تجهيز وحدة ميدانية للتبرع تراعي أعلى معايير الجودة والتعقيم وبإشراف كادر طبي متخصص من إدارة الخدمات الطبية وبنك الدم.

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