مذكرة تفاهم لتسريع جهود تطوير لقاحات جديدة في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

وقعت دائرة الصحة - أبوظبي، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في الإمارة، مذكرة تفاهم مع شركة سانوفي، شركة الأدوية الحيوية والرعاية الصحية القائمة على البحث والتطوير والمدعومة بالذكاء الاصطناعي، خلال فعاليات المؤتمر العالمي لمنظمة الابتكار في التكنولوجيا الحيوية 2025 في بوسطن، الولايات المتحدة الأميركية. وسيستفيد من هذا التعاون المنظومة التكنولوجية الصحية في الإمارة وبنيتها البحثية المتطورة، لتعزيز القدرة على تطوير لقاحات جديدة، والارتقاء بالإمكانات الإقليمية في تصنيعها.

وبحضور كل من الدكتورة نورة خميس الغيثي، وكيل دائرة الصحة - أبوظبي، ولوري جيري، الرئيس العالمي لتطوير أعمال اللقاحات في سانوفي، وقّع مذكرة التفاهم كل من الدكتورة أسماء المناعي، المدير التنفيذي لقطاع علوم الحياة الصحية في دائرة الصحة - أبوظبي، وباتيست دو كلارينس، المدير العام لقطاع اللقاحات في شركة «سانوفي» في منطقة الخليج العربي.

وقالت الدكتورة أسماء المناعي، المدير التنفيذي لقطاع علوم الحياة الصحية في دائرة الصحة - أبوظبي: «تتعاون دائرة الصحة - أبوظبي مع شركة سانوفي لتسريع تطوير لقاحات جديدة، حيث نتطلع من خلال هذا التعاون إلى تقليص المدة الزمنية اللازمة من مرحلة البحث المبكر إلى مرحلة توفير اللقاح، وذلك من خلال استخدام التقنيات المتقدمة، وتحليل البيانات في الوقت الفعلي، وإجراء التجارب السريرية ضمن مراحل متوازية، ومن خلال الجمع بين الخبرة العلمية العالمية لسانوفي والبنية التحتية المتطورة في أبوظبي، نعمل على إرساء معايير جديدة للمرونة والابتكار والشراكات العالمية، حيث تتمتع أبوظبي بعلاقات عالمية وثيقة وبيئة عمل مواتية لإجراء أفضل الأبحاث والدراسات، لذلك نعتزم معاً قيادة هذا التغيير النوعي الذي سيعزز صحة وعافية المجتمع، وسيسهم في الارتقاء بالصحة عالمياً».

وسيعمل الطرفان وفقاً للمذكرة لمواءمة الإجراءات التنظيمية، وتعزيز جاهزية التصنيع، وتشجيع تبادل المعرفة بين الخبراء المحليين والعالميين، بما يعكس أهداف أبوظبي الاستراتيجية المتمثلة في ترسيخ مكانتها مركزاً رائداً للابتكار في مجالي الصناعات الحيوية والصيدلانية، والتأكيد على التزامها بتطوير حلول رعاية صحية استباقية قائمة على التكنولوجيا.

من جانبه، قال باتيست دو كلارينس، المدير العام لقطاع اللقاحات في شركة سانوفي في دول الخليج العربي: «تجسد مذكرة التفاهم مع دائرة الصحة - أبوظبي خطوة طموحة نحو تعزيز الأمن الصحي العالمي، وتعكس التزامنا المشترك بمعالجة التحديات الصحية العالمية عبر الشراكات العلمية البنّاءة، وتتيح لنا الاتفاقية فرصة استكشاف الآفاق الممكنة لإدخال خبرات سانوفي في تطوير اللقاحات ضمن منظومة البحث والتطوير المتنامية في أبوظبي، وعبر إطار العمل المبدئي هذا، نتطلع قدماً لاستكشاف فرص التعاون بين القطاعين العام والخاص لتعزيز ابتكارات الرعاية الصحية».