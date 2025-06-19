إطلاق الدورة الرابعة عشرة من حملة الوقاية من الإنهاك الحراري والأمراض

سامي عبد الرؤوف (الشارقة)

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، إطلاق النسخة الرابعة عشرة من حملة الوقاية من الإنهاك الحراري والأمراض، بدءاً من الثالث من يوليو المقبل، وتستمر حتى نهاية أغسطس المقبل، وذلك بالتعاون مع إدارة التثقيف الصحي في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، والشركاء الاستراتيجيين في القطاع الحكومي والمحلي والخاص.

وتستهدف الحملة تقديم خدمات ميدانية لنحو 10 آلاف عامل في مواقع عملهم، إلى جانب التوعية الافتراضية لأكثر من 500 ألف فرد من المجتمع عبر الوسائل الرقمية وورش العمل الإلكترونية، بما يعزز من الوعي العام حول سبل الوقاية من الأمراض المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة.وتقام الحملة تحت شعار «سلامتكم غايتنا»، تزامناً مع فترة حظر العمل وقت الظهيرة، وتركز على 9 مناطق ومدن تابعة لإمارة الشارقة.

وتهدف الحملة إلى تعزيز الوعي الصحي لدى أفراد المجتمع بمخاطر التعرض للحرارة في الصيف، ودعم فئات العمال بالوسائل الوقائية، لتجنب الإنهاك الحراري، أو الإصابة بالأمراض الناتجة عنه، وفي إطار جهود وطنية متكاملة تعزز مكانة الإنسان في قلب العمل المجتمعي، وتترجم توجهات «عام المجتمع 2025».

جاء ذلك، خلال مؤتمر صحفي عقدته الوزارة، في غرفة تجارة وصناعة الشارقة، بحضور محمد الزرعوني، مدير المكتب التمثيلي للوزارة في الشارقة، ومنى الحواي، رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء مرضى الكلى التابعة لإدارة التثقيف الصحي في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، إلى جانب ممثلي الجهات الحكومية والخاصة المشاركة في الحملة.

وتشهد الحملة هذا العام، توسعاً نوعياً من حيث الفئات المستهدفة ونطاق التغطية الجغرافية، لتشمل: الأسر، والعمالة المنزلية، والعمال في المصانع، والعاملين في الوظائف الميدانية المعرّضين لأشعة الشمس مثل: أفراد الشرطة، مفتشو البلديات، المهندسون في المواقع، سائقو توصيل الطلبات، وغيرهم. وتتضمن فعاليات الحملة، تنظيم ورش توعية افتراضية، وحملات ترويجية برسائل نصية قصيرة، بهدف توعية أكبر شريحة ممكنة من الفئات المستهدفة بمخاطر الإنهاك الحراري، وتغطي الحملة أكثر من 9 مواقع بمدينة الشارقة، والمنطقتين الوسطى والشرقية.



برامج توعوية

وتشمل الحملة تقديم محاضرات تثقيفية توعوية في مواقع تواجد العمال، حول مخاطر التعرض للإنهاك وأعراضه وكيفية تقديم الإسعافات الأولية، والتعريف بالإجراءات الوقائية والممارسات السليمة التي تمنع الوصول إلى مرحلة الإصابة بالإنهاك الحراري، بالإضافة إلى توفير فحوصات طبية مجانية مثل: قياس ضغط الدم، ومستوى السكر، وفحص النظر، وحملات للتبرع بالدم، بالإضافة إلى تكثيف الحملات التفتيشية على المواقع العمالية بالإمارة، للتأكد من تطبيق قانون حظر العمل وقت الظهيرة، بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، فضلاً عن توزيع مستلزمات الوقاية الشخصية من أشعة الشمس والمواد الغذائية والمياه.

وتنظم الحملة مسابقات تثقيفية تقدم فيها هدايا قيّمة ووسائل وقاية للعين من الشمس، إلى جانب إطلاق حملات إعلامية واسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي والإذاعة والتلفزيون لنقل المعلومات، وترسيخ الممارسات الصحية السليمة للفئة المستهدفة.



شراكات متكاملة

وتبرز الحملة الدور الاستراتيجي الذي تؤديه الشراكات الحكومية مع القطاع الخاص، في تعزيز الصحة العامة، كجزء من استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز التعاون البنّاء وتبادل المعرفة والخبرات، لترسيخ أواصر العمل المثمر بين الشركاء، وتحقيق الأهداف الطموحة للوزارة بتعزيز جودة الحياة الصحية في الدولة، من خلال توعية العمال بلغات مختلفة في معظم مواقع العمل بإمارة الشارقة، وتقديم خدمات صحية ميدانية، مما يشكل حافزاً لتكثيف المبادرات الداعمة للفئات الأكثر عرضة للتحديات الصحية خلال فصل الصيف.



الاستدامة المجتمعية

وأكد محمد الزرعوني، مدير المكتب التمثيلي لوزارة الصحة ووقاية المجتمع في الشارقة، أن إطلاق حملة «الوقاية من الإنهاك الحراري والأمراض» في الشارقة للسنة الرابعة عشرة، بمشاركة عدة جهات حكومية ومحلية وخاصة، يأتي في إطار التوجهات الحكومية التي تحفظ حقوق العمال، وتحرص على سلامتهم وتكفل لهم بيئة عمل صحية، والتي تتطابق مع المعايير المعتمدة لدى منظمة الصحة العالمية.

وقال: «تأني الحملة انطلاقاً من أن الاستدامة المجتمعية تبدأ من صحة الإنسان، واعتبار حماية العاملين في بيئات العمل المكشوفة، ركيزة استراتيجية في مسار التنمية المستدامة، وبما ينسجم مع نهج الدولة في تمكين الإنسان، وتحقيق التوازن بين بيئة العمل والصحة العامة، في ظل مناخ صيفي يتطلب إجراءات وقائية متقدمة، من خلال نشر الوعي الصحي بمخاطر الإصابة بالإنهاك الحراري والأمراض المتسببة بها».

وأضاف: «الحملة تترجم التزام الوزارة بحماية صحة العاملين، وتعزيز الوعي المجتمعي، ويأتي إطلاقها هذا العام تحت مظلة «عام المجتمع» ليجسد مدى التلاحم بين المؤسسات والأفراد في دعم صحة الإنسان، والارتقاء بجودة حياته».

وأكد الزرعوني أن الحملة تعد فرصة لترسيخ التلاحم الوطني لخدمة الإنسان، ونتطلع إلى رفع مستوى التأثير الإيجابي من خلال توسيع نطاق التوعية، وتوفير الفحوص والخدمات الميدانية بلغات متعددة، بما يضمن دمج فئة العمال في المنظومة الصحية والوقائية، ويرسخ ثقافة السلامة في مواقع العمل.



التكافل الإنساني

من جهتها، أشارت إيمان راشد سيف، مدير إدارة التثقيف الصحي في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، إلى أن الحملة تجسد قيم المسؤولية المجتمعية والتكافل الإنساني، وتؤكد أن صحة الإنسان هي أولوية، تنسجم مع توجيهات قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، في رعاية الفئات المجتمعية كافة، لاسيما فئة العمال الذين نحرص على تلبية احتياجاتهم الصحية والوقائية.

وأوضحت أن الحملة تركّز على التوعية بأهمية شرب كميات كافية من الماء، وارتداء الملابس المناسبة، وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، خلال ساعات الذروة، وتقديم نصائح غذائية لتعزيز مقاومة الجسم للحرارة، وذلك في إطار تعزيز جهود الإمارة الرامية لتشجيع أفراد المجتمع على اتباع عادات صحية تُحافظ على صحتهم وسلامتهم، ولا سيما فئة العمال، ورفع مستوى الوعي الصحي لديهم.