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«تريندز» يعين متحدثَيْن رسميَيْن باللغتين الإنجليزية والفرنسية

شعار مركز تريندز للبحوث والاستشارات
20 يونيو 2025 01:02

أبوظبي (الاتحاد)

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أعلن مركز تريندز للبحوث والاستشارات، تعيين متحدثَيْن رسميَيْن باسمه للتواصل باللغتين الإنجليزية والفرنسية، وذلك في خطوة جديدة تعكس رؤيته الاستراتيجية نحو تعزيز حضوره المؤسسي والإعلامي على الساحة الدولية.
وتم تعيين الباحثة اليازية الحوسني، نائب رئيس قطاع شؤون الإعلام، متحدثة رسمية باللغة الإنجليزية، فيما تولت الباحثة شيخة النعيمي مهام المتحدثة الرسمية باللغة الفرنسية.
وتأتي هذه الخطوة، ضمن جهود «تريندز» الهادفة إلى توسيع شبكة تواصله مع المؤسسات البحثية والفكرية والأكاديمية، ووسائل الإعلام الإقليمية والدولية، بما يعكس التزامه بتعزيز حضوره العالمي وترسيخ مكانته كمؤسسة بحثية رائدة.
وأكد الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، أن تعيين متحدثين رسميين بلغات عالمية رئيسة يجسد طموح «تريندز» نحو بناء جسور معرفية وحوارية مع مختلف الثقافات.

اللغة الإنجليزية
اللغة الفرنسية
مركز تريندز للبحوث والاستشارات
تريندز
مركز تريندز
محمد العلي
شيخة النعيمي
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