10 شركات ناشئة تعرض حلولاً مبتكرة في «الاقتصاد الدائري»

أبوظبي (وام)

عرضت عشر شركات ناشئة في مجال التقنيات المناخية، حلولاً مبتكرة في الاقتصاد الدائري، وذلك خلال فعالية تعريفية نظّمتها المسرعات المستقلة لدولة الإمارات للتغير المناخي (UICCA)، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد، ضمن الدورة الأحدث من برنامج «منصة الإطلاق».

ويهدف برنامج «منصة الإطلاق»، إلى تسريع نمو الشركات الناشئة في قطاع التقنيات المناخية، من خلال تهيئة بيئة داعمة تتيح الوصول إلى التمويل، وفرص النفاذ إلى الأسواق، والتوجيه المتخصص، والدعم في رسم السياسات.

وتخصص كل دورة من البرنامج لمحور رئيسي من محاور العمل المناخي، حيث ركزت هذه الدورة على تطوير حلول الاقتصاد الدائري، التي تعيد توظيف النفايات أو تحويلها إلى موارد ذات قيمة في قطاعات حيوية تشمل الغذاء والمياه والطاقة والبنية التحتية.

وقد تم اختيار الشركات العشر من بين أكثر من 150 تقدمت من حول العالم، بناءً على جدوى حلولها التقنية وإمكاناتها الواعدة، وشملت الابتكارات المطروحة تقنيات في التسميد اللامركزي، وتدوير المنسوجات، واستخلاص المعادن النادرة، وإعادة الاستخدام الصناعي، وإدارة النفايات الغذائية، والتحلية الدائرية للمياه.

وجاءت الفعالية لتُتوج برنامجاً تسريعياً مكثفاً امتد لثلاثة أشهر، شمل جلسات إرشاد وتدريب ولقاءات مع أصحاب المصلحة في السوق الإماراتية.

وقالت الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، الرئيس والرئيس التنفيذي للمسرعات المستقلة لدولة الإمارات للتغير المناخي: «يتطلب بناء اقتصاد دائري حقيقي إعادة النظر في النماذج الاقتصادية التقليدية، والانتقال من منطق تقليص الأثر إلى منطق استعادة القيمة وتجديد الأنظمة. ونحن نستثمر من خلال «منصة الإطلاق»، في الشركات الناشئة التي تجسّد هذه الرؤية على أرض الواقع، وتقدم حلولاً عملية لتحديات بيئية معقدة. ويمثل تعاوننا مع وزارة الاقتصاد خطوة نوعية لتعزيز البيئة التمكينية لهذه الحلول وتسريع تبنيها عبر القطاعات المختلفة».

من جانبها، قالت ماريا حنيف القاسم، الوكيل المساعد لقطاع السياسات والدراسات الاقتصادية بوزارة الاقتصاد: «تفخر وزارة الاقتصاد بشراكتها الرسمية لبرنامج منصة الإطلاق للاقتصاد الدائري التابع للمسرعات المستقلة لدولة الإمارات للتغير المناخي، والذي يجسّد التزامنا بدعم الابتكار القائم على الشراكة، وتسريع التحول نحو نماذج اقتصادية أكثر استدامة».

وتضم هذه الدفعة من الشركات الناشئة في دورة الاقتصاد الدائري كلاً من : ألترْرا (Altera)، وكولي (Cauli)، وسيركا بيوتِك (Circa Biotech)، وديسولينيتر (Desolenator)، وإكسِس ماتيريال إكستشينج (Excess Material Exchange)، وفود ويذ بِنفِتس (Food with Benefits)، ونوفاسِنسا (Novasensa)، وتيراكس (Terrax)، وذا ويست لاب (The Waste Lab)، ويلو أُكتوبُس: سيركيولَر سوليُشنز (Yellow Octopus: Circular Solutions).