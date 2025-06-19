«الأحياء».. ارتياح بين طلاب الثاني عشر

دينا جوني (دبي)

أسدل الستار أمس على امتحانات نهاية الفصل الثالث للعام الدراسي 2024-2025 لطلبة الصف الثاني عشر باختبار مادة الأحياء، الذي أداه الطلبة إلكترونياً في أجواء هادئة ومنظمة.

وبذلك، تكون اختبارات نهاية العام قد أُنجزت بالكامل في المدارس الحكومية والخاصة التي تطبق منهاج وزارة التربية والتعليم، وسط إجراءات تنظيمية وتقنية مكّنت من تنفيذ الامتحانات إلكترونياً وفق أعلى معايير الانضباط والدقة.

وأكدت إدارات مدرسية أن اليوم الجمعة 20 يونيو، سيشهد إغلاق نظام إدخال الدرجات، بعد الانتهاء من تصحيح جميع المواد الدراسية خلال الأيام الماضية، وإتمام عمليات المراجعة والتدقيق اللازمة، تمهيداً لإصدار النتائج النهائية في وقت تعلنه الوزارة لاحقاً.

وفي السياق ذاته، تنطلق اليوم الاختبارات التعويضية لطلبة الصفوف من الرابع وحتى الثاني عشر، وتستمر لغاية 25 يونيو الجاري، وتشمل الطلبة المتغيبين بعذر مقبول خلال اختبارات نهاية الفصل، والذين واجهوا مشكلات فنية أثناء أداء الامتحانات.

يستهل طلبة الـثاني عشر امتحاناتهم بمادتي التربية الإسلامية والكيمياء، ثم اللغة الإنجليزية والفيزياء يوم الاثنين 23 يونيو، والثلاثاء 24 يونيو مادتي الرياضيات واللغة العربية، ويختتم الطلبة الاختبارات التعويضية بامتحان مادتي الدراسات الاجتماعية والأحياء يوم الأربعاء 25 يونيو.