«جامعة خليفة» تتقدم 25 مركزاً في تصنيف «كيو إس» للجامعات العالمية

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، أمس، تقدمها 25 مركزاً لتحل في المرتبة الـ177 عالمياً في تصنيف «كيو إس» للجامعات العالمية لعام 2026، مما يؤكد مكانتها ضمن أفضل 200 جامعة في العالم.

واحتفظت الجامعة بتصدرها جامعات الدولة لمدة ثماني سنوات متتالية، الأمر الذي عزز مكانتها مؤسّسة رائدة محلياً في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.

وفي نسخة عام 2026، تصدرت الجامعة العديد من المؤشرات الرئيسة، حيث جاءت في المرتبة الـ 11 عالمياً في مؤشر «أعضاء الهيئة الأكاديمية الدوليين» والأعلى تصنيفاً في دولة الإمارات في «الاقتباسات لكل عضو هيئة أكاديمية»، و«نسبة أعضاء الهيئة الأكاديمية إلى الطلبة»، مما يؤكد ريادتها في استقطاب القدرات العالمية وإنتاج بحوث علمية ذات أثر فعّال.

وقيمت تصنيفات «كيو إس» الجديدة، أكثر من 8467 جامعة من 106 دول ومنطقة، وقد تصدرت جامعة خليفة الجامعات الـ 12 من دولة الإمارات بمعدل توظيفٍ للخريجين بلغ 94%.

وقال البروفيسور إبراهيم الحجري، رئيس جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، إن إصرار الجامعة على التقدم ومواصلة التطور في المجالين البحثي والأكاديمي، وسعيها للانضمام لقائمة أفضل 200 جامعة، وفقاً لتصنيف «كيو إس» للجامعات العالمية لعام 2026، أسهم في تعزيز مكانتها قوة دافعة في مجال العلوم والتكنولوجيا.